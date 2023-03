Scaloni: "Me gusta que el hincha vea que el jugador es uno más de ellos"

Después de levantar la Copa en Qatar, Lionel Scaloni se reencontró con los jugadores, con los que tuvo una charla y se mostró ilusionado con el nuevo camino que arranca la Selección, que empezará con una fiesta gigante para celebrar el título ante la gente.

"Para los que tuvimos la oportunidad de andar por Argentina, los jugadores no han tenido la oportunidad porque volvieron a sus clubes, siento una alegría enorme. La gente está contento porque ven a los jugadores y a nosotros como héroes por decirlo de alguna manera. Nos pone contentos porque le dimos una alegría. Está bueno. Me gustaría que los jugadores lo vivan y puedan salir a la calle y vean lo que es la gente, con la energía y alegría. Ojalá los chicos puedan salir y ver el reconocimiento porque es increíble".

Consultado sobre el cómo le gustaría que lo recordaran dijo: "Me gusta que se vea que la Selección es de todos. Es la única realidad. Que cuando se venga a jugar, con alegría y entusiasmo. Y que el hincha vea que el jugador es uno más de ellos".

Sobre el cariño de la gente con Lionel Messi, particularmente, Scaloni dijo que "le parece algo hermoso" y agregó "Él y todos los jugadores merecen ese cariño".

Scaloni y un momento imperdible en la conferencia de prensa: "No me levanto todos lo días pensando en que soy campeón del mundo. ¿Ustedes si?".

Tal vez lo más gracioso de la conferencia fue una extraña revelación del DT que se terminó de consagrar en Doha. Ante la pregunta de un medio qatarí, el hombre de Pujato contó cómo le dicen los desconocidos: “A mí nunca me gustó, pero qué le voy a hacer. Si la gente es feliz, yo no puedo hacer nada. Hay gente en la calle que me llama Scaloneta, no me dice ni siquiera Lionel”.

Cuando Scaloni se despedía, inmediatamente los periodistas presentes lo ovacionaron y cantaron “dale, campeón”. El DT agradeció y se retiró casi quebrado con estas palabras: “Gracias, porque ya empiezo a lagrimear. Nos vemos”.