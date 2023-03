Para frenar la caída de otro banco, gigantes de Wall Street salen al rescate con u$s 30.000 millones

First Republic Bank, que se enfrenta a una crisis de confianza de los inversores y clientes, recibirá un salvavidas de un grupo de los bancos más grandes de EEUU; JPMorgan Chase, Bank of America, Wells Fargo, Citigroup y Truist, entre ellos.

"Esta muestra de apoyo de un grupo de grandes bancos es muy bienvenida y demuestra la resiliencia del sistema bancario", dijo este jueves el Departamento del Tesoro en un comunicado.

La infusión de u$s 30.000 millones le dará al prestamista de San Francisco el efectivo que tanto necesita para cumplir con los retiros de los clientes y reforzar la confianza en el sistema bancario de EE.UU. durante un momento tumultuoso para las entidades financieras

JPMorgan Chase fue el encargado de sondear a bancos estadounidenses con el objetivo de llegar a una solución respaldada por el sector para apuntalar a First Republic Bank.

Las acciones de First Republic se habían desplomado y la calificación de su deuda fue rebajada tras la quiebra de SVB. JPMorgan, que está asesorando a First Republic, hizo llamadas el miércoles por la noche a varios bancos de Wall Street, entre ellos Morgan Stanley y Goldman Sachs, para encontrar financiación para First Republic.

First Republic estaba explorando opciones que incluyen una ampliación de capital para reforzar su posición financiera. Sus acciones, que habían caído 66% en la última semana, subieron más de 10% ayer tras conocerse la inyección de capital.

Instituciones financieras, incluidas JP Morgan Chase & Co y Morgan Stanley confirmaron que depositarían hasta u$s 30.000 millones en las arcas de First Republic Bank para estabilizar el prestamista, según trascendió.

Por otro lado, ayer Credit Suisse obtuvo un salvavidas del banco central suizo por u$s 54.000 millones para apuntalar la confianza de los inversores. Las acciones del banco con sede en Zúrich subieron 19,2% ayer, tras perder un 24% el día anterior, hasta un nuevo mínimo histórico.

Bancos Latinoamericanos

La crisis bancaria a partir del derrumbe de entidades estadounidenses y el temblor del Credit Suisse genera incertidumbre en el sector a nivel global. La buena noticia es que analistas del mercado esperan que el efecto contagio del colapso sea limitado para las entidades bancarias de América Latina.

Esto se debe principalmente a que la exposición directa que tienen los bancos de la región sobre las entidades financieras de Estados Unidos no es muy alta, sumado a las estrictas regulaciones y una amplia liquidez con depósitos estables, según Moody's, que esta semana además rebajó a "negativa" su perspectiva para los bancos estadounidenses.

"La mayoría de los sistemas bancarios de América Latina se concentran en bancos grandes, sólidos y altamente diversificados. En consecuencia, la concentración por segmento hacia una sola industria es relativamente limitada, lo que ayuda a proteger los sistemas bancarios en la región", afirmó Marianna Waltz, managing director de Moody's Investors Service.

Waltz agregó que, además de una estricta regulación de riesgo de mercado en América Latina, los bancos de la región han enfrentado con frecuencia períodos prolongados de altas tasas de interés e inflación, lo que ayudó a sus equipos de gestión a construir marcos sólidos para controlar los riesgos.

Moody's resaltó que la relación de activos líquidos con respecto a tangibles para los bancos de la región es de 32,2%, lo que podría llevar a recortes más pequeños en su valor de mercado, si se necesitan ventas para pagarle a los depositantes.

Cronista