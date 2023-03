Gerardo Morales: "Juntos por el Cambio tiene que pararse en el centro y no en la derecha"

El gobernador de Jujuy se convertirá en el primer precandidato de la UCR a la presidencia. Esta tarde lanzará formalmente su postulación, con un acto en el teatro Grand Rex. Y la expectativa del presidente del radicalismo es ser el único anotado de su partido. En concreto, espera que el diputado Facundo Manes finalmente decline sus ambiciones.

Gerardo Morales a su vez admite su afinidad ideológica con Horacio Rodríguez Larreta, pero rechaza la chance de ser el compañero de fórmula del alcalde. Además exige garantías de juego limpio por parte del macrismo para Martín Lousteau en la Ciudad, detalla su propuesta económica y castiga duramente a Alberto Fernández.

¿Qué expectativas tiene respecto a su lanzamiento presidencial?

Muy buenas. Hoy en el Grand Rex va a estar todo o casi todo el partido presente. Están viniendo delegados, legisladores y candidatos de las 24 provincias, representantes del comité nacional. El 80% de los convencionales nacionales vendrán. Vendrán los gobernadores Rodolfo Suárez de Mendoza y Gustavo Valdés de Corrientes.

¿El senador Alfredo Cornejo, con el que tiene diferencias?

Sí, Alfredo estará. También Luis Naidenoff.

¿Alguien del PRO irá?

Es un acto de la UCR. Nadie del PRO fue invitado. Lilita Carrió sí vendrá a saludarme antes del acto y se quedará el diputado de la Coalición Maximiliano Ferraro. Del Partido Socialista también vendrá la diputada nacional por Santa Fe Alicia Ciciliani.

¿Usted es el candidato a presidente oficial de la UCR?

Yo lanzo mi candidatura y voy a ser candidato del partido. No sé cómo está lo de Facundo Manes, si sigue o si no. La idea es que el partido tenga un sólo candidato, poniéndonos de acuerdo. Yo creo que es mejor no llegar a una PASO.

¿Que haya dos candidatos de la UCR en una PASO de Juntos por el Cambio les sacaría chances a los radicales?

El radicalismo tiene que enfocarse en llegar a las PASO con un solo candidato. Eso permitiría fortalecer el partido para tener chances de poner un presidente radical.

Cerca de Horacio Rodríguez Larreta especulan con la posibilidad de que usted se baje y sea candidato a vicepresidente del alcalde porteño. ¿Es posible ese desenlace?

No, no. Yo voy de candidato a presidente hasta el final.

¿Cómo vio el encuentro entre Facundo Manes y Patricia Bullrich?

No me preocupa. Está en el marco de relaciones interfuerzas políticas de Juntos por el Cambio. No hay ningún problema. Pero sí tenemos que hacer un esfuerzo como radicalismo para llegar con un solo candidato y darle competitividad al candidato de la UCR.

¿Qué tipo de alianza tiene con Horacio Rodríguez Larreta y los sectores moderados de PRO?

No lo planteo en términos de moderación. Porque hace falta carácter para encarar el problema del narcotráfico, que es un delito federal aunque el Presidente mire para el costado. Y yo me voy a hacer cargo. Hay un tema de carácter que se necesita. El tema es cómo se para Juntos por el Cambio.

¿Cómo debe pararse Juntos por el Cambio entonces?

En mi opinión, Juntos por el Cambio se tiene que parar en el centro. Tenemos que poner en marcha un programa macro, transformador y desarrollista. Hay que animarse. Tenemos que encarar una revolución económica y social. Hay que animarse a hacer cosas que no se hicieron en crisis previas, como las de 1989, la de 2001, las más recientes.

¿Por ejemplo, qué cosas no se animó a hacer la política?

Nunca se animaron a romper con la burocracia, a modificar legislación laboral e impositiva para blanquear que hay un 40 o 45% de trabajo en negro. No se animaron a sacar presión tributaria a las Pymes, creando una nueva legislación para Pymes y economías regionales. Hay que animarse a conducir.

¿Y para desplegar esa propuesta encuentra más afinidad con el sector de Rodríguez Larreta?

Hay un agrupamiento y mayor coincidencia con la Coalición Cívica y con sectores que están con Larreta. Yo creo que hay que pararse en el centro y no en la derecha.

¿No hay un riesgo de ofrecer una política de centro, mientras los votantes de Juntos por el Cambio pidan una de derecha?

No lo sé. El pueblo pide autoridad y liderazgo para terminar con la corrupción narco, para que la política no sea refugio de los corruptos, como lo fue durante la década kirchnerista. Hay que terminar con los fueros, como estoy haciendo con la reforma constitucional en Jujuy; terminar con los privilegios de la política.

A Juntos por el Cambio le está costando ir unida en algunas provincias. En Mendoza todavía hay tensión con el PRO...

Se tiene que resolver. Lo tiene que resolver el PRO. Más allá de las diferencias que tengo con Alfredo (Cornejo), el candidato es él. El PRO tiene que participar dentro de la coalición. Pero en Tucumán logramos ordenarnos. Ese acuerdo lo gestionamos con Horacio (Rodríguez Larreta). Hubo una actitud firme de él para acordar.

¿En la Ciudad de Buenos Aires qué va a pasar? La UCR postula a Martín Lousteau, pero hay muchos candidatos del PRO.

Vamos a con una posición clara de la UCR: que Lousteau tenga garantías de competitividad. Porque Martín va a ser el Jefe de Gobierno de la Ciudad. En el PRO están haciendo todo lo posible para que no tenga esas garantías, al ser el distrito más fuerte de ellos. Mendoza y la ciudad de Buenos Aires son temas cruciales para mantener las buenas relaciones dentro de la coalición.

Ayer se conoció el dato de 6,6% de inflación en febrero. ¿Qué piensa de la situación económica?

La veo mal, muy mal. El Gobierno no puede enderezar la economía, cada vez se nota más la falta de liderazgo de Alberto, con una agenda ajena a la realidad. Está muy complicado el panorama. Nosotros preveíamos esto, que habría niveles altos de inflación. Pero nos haremos cargo.

Usted plantea que la presidencia de Alberto Fernández fracasó. ¿Fracasó la moderación, el intento de diálogo o qué explicación encuentra?

El fracaso de Alberto tiene que ver con su personalidad. No hay liderazgo, no tiene carácter. Necesitamos un presidente con autoridad. Yo lo hago en Jujuy: gobierno con autoridad y mucho trabajo, y todos hacen lo que tienen que hacer. Es un problema de personalidad. Es el peor presidente de la historia en términos de gestión y capacidad de liderazgo. No tiene ni autoridad política. No fracasa la necesidad de dialogar y construir consenso. Tampoco mi vocación es construir consenso con las mafias y los corruptos que usan la política para atrincherarse, con los que se robaron todo.

