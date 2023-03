El Presidente felicitó por su trabajo a los actores de Argentina, 1985

Luego de que Argentina, 1985 no obtuviera el Oscar a mejor película internacional, Alberto Fernández felicitó a todos los actores por su gran trabajo. A través de su twitter, el presidente destacó la labor de Ricardo Darín, Peter Lanzani y el resto del elenco que formó parte del film.

“Quiero felicitar a cada persona que formó parte de la maravillosa película Argentina, 1985. A pesar de no haber ganado este reconocimiento, celebremos el enorme orgullo de que el cine argentino nos represente frente al mundo, por la democracia y con infinito talento”, expresó el mandatario minutos después de que se conociera la triste noticia.

La película argentina se quedó sin el Oscar ante Sin novedad en el frente (All Quiet On The Western Front), el drama bélico del alemán Edward Berger. La cinta relata la vida de los soldados en las trincheras durante la Primera Guerra Mundial, una historia basada en el libro homónimo que fue escrito por Erich Maria Remarque, un veterano alemán de la Gran Guerra. La narración toma como punto de partida a Paul Baumer (Felix Kammerer) un soldado de apenas 17 años, quien envuelto en un patriotismo naif, decide unirse con entusiasmo a las primeras líneas de combate, falsificando su documento por ser menor de edad.

Más allá de la decepción, la comitiva encabezada por el director Santiago Mitre aplaudió al ganador con la satisfacción del deber cumplido: haber puesto luz en una de los momentos más oscuros de la historia argentina.

En ese sentido, ese fue uno de los puntos destacados por Fernández quien agregó, en forma de hilo, otro comentario sobre la situación: “Este año la Argentina cumple 40 años de democracia ininterrumpida. Nuestro compromiso con la Memoria, la Verdad y la Justicia sigue intacto, la violencia debe desaparecer y la voluntad popular debe existir para siempre”.

La película alemana había triunfado previamente en los BAFTA, la entrega de premios más prestigiosa del Reino Unido. Allí se había consagrado como mejor película del año, la categoría más importante, y también cosechó otros seis premios más como mejor película de habla no inglesa (le ganó a Argentina, 1985), mejor director (Edward Berger), mejor guión adaptado, mejor fotografía y mejor banda sonora original.

En la previa, uno de los protagonistas del film argentino se había mostrado orgulloso de todo lo conseguido pasara lo que pasara. Fue Peter Lanzani quien se refirió a la posibilidad de representar a Argentina: “Sí, estamos muy orgullosos de poder estar representando a nuestro país con una película que nos identifica muchísimo y que fue un torbellino de emociones rodarla, y también ver lo que sucedía en el mundo en los festivales o en las premiaciones que tuvimos, las devoluciones de la gente fueron muy increíbles y gente de todos los lugares del mundo, así que muy orgullosos”.

Al igual que sus compañeros de equipo, a Peter se lo vio contento, relajado, aun con los nervios propios de la competencia.

De esta manera, Argentina se quedó en la puerta de su tercera coronación en los Oscars. Anteriormente lo habían conseguido La Historia Oficial -de Luis Puenzo, en el año 1986- y El Secreto de sus Ojos -de Juan José Campanella, en el año 2010-.

En la previa mucho se había hablado sobre las coincidencias con la primera ganadora, ya que en aquel entonces la Selección Argentina también se había alzado con el título de la Copa del Mundo. La película retrata el tema de la apropiación de menores en la última dictadura militar, obtenía este galardón 3 meses después de que se dictara la sentencia a las Juntas Militares, en un juicio que tuvo repercusiones en todo el mundo. Sin embargo, esta vez no pudo ser.

