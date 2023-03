“La obra en los barrios no llegó, sin embargo les llegó la hora del impuestazo”

El concejal del PRO, José Gauffin, calificó de “inapropiado, inconsistente, decepcionante e incompleto”, el discurso de la Intendenta Bettina Romero durante la apertura de sesiones.

“En un acto institucional no se puede lanzar una campaña y anunciar una postulación a intendente. Esto no es una unidad básica, no es un comité, no es un partido político; acá se está dirigiendo al cuerpo de concejales que son la expresión de toda la ciudadanía”, manifestó.

Gauffin también criticó la falta de referencia al incremento de los impuestos. “Como está en modo campaña, habla de lo que le conviene, no hablo del impuestazo” dijo y señaló que calculaban aumentos del orden del 300% pero que “habían aumentos del 500%, 700% y hasta el 1.000%, había gente que el año pasado pagaron un anual $1.700, y este año les llegó $18.000”.

Ante la explicación de funcionarios sobre la recategorizacion de los barrios, Gauffin criticó la falta de sustento y expresó “se recategorizaron un montón de barrios que siguen igual. La obra de los barrios no llegó, sin embargo les llegó la hora del impuestazo”.