Para Kripper, el impuestazo muestra que "en la Municipalidad no conocen los barrios"

En la sesión del Concejo Deliberante capitalino, el edil advirtió que muchos de los barrios a los que les subieron los impuestos no cuentan siquiera con calles asfaltadas. “Los impuestos subieron hasta un 700%, ¿qué le dieron a estos barrios que los hace mejores?”, cuestionó.

En primera instancia, el concejal Guillermo Kripper reconoció que ha recibido cuestionamientos por haber aprobado, finalizando el año pasado, el incremento en el valor de la Unidad Tributaria. Sin embargo, explicó que pasaron muy pocos días entre que recibieron el proyecto y tuvo que votarlo junto a sus pares.

“Me sumo al descontento generalizado de muchos vecinos de la ciudad. Hubo conversaciones con autoridades municipales para incrementa la Unidad Tributaria en tramos, esa era nuestra propuesta. No llegamos a un acuerdo, pero si logramos que la suba sea menor a lo que se pretendía”, sostuvo el edil, y continuó: “La Intendenta y sus funcionarios no nos escucharon. No solo aumentaron la UT, sino que recategorizaron más de 90 barrios en toda Salta”.

Así, explicó Kripper, desde enero los impuestos municipales se incrementaron hasta 700% en algunos casos, pero, en contrapartida, desde el Ejecutivo comunal niegan que se trata de un “impuestazo”.

“Sí lo es. Le pueden decir como quieran, pero la pregunta es: ¿qué le dieron a estos barrios que los hace mejores? No lo sabe nadie”, cuestionó, y arremetió: “No lo saben los señores de los números que se dedican a recaudar, porque no conoce un barrio como para saber que esos vecinos no tienen cordones cuneta o una plaza desmalezada”.

En tanto, el concejal advirtió que funcionarios de la comuna – a la hora de explicar la decisión de recategorizar los barrios – adujeron haber encontrado muchos barrios privados que no figuraban bajo esta categoría.

“Si uno ve el listado de barrios recategorizados, se encuentra con el barrio 9 de Julio – que tiene las calles detonadas -, Solidaridad 3° etapa, Hipódromo, Pereyra Rosas, que tiene los pastos de 2 metros. Es decir, lejos están de ser countrys, entonces, esta recategorización es injusta y muestra que en la Municipalidad no conocen los barrios”, sentenció Kripper.