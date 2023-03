Por qué no se felicita a las mujeres el 8M

¿Se debe felicitar a las mujeres en un día en el que se trata de visibilizar las violencias que se ejercen hacia ellas, la problemática estructural y las desigualdades que se siguen perpetuando en el tiempo?

En el Día Internacional de la Mujer es probable que más de uno haya felicitado a su mamá, pareja, hermana o amigas; sin embargo, al contrario de lo que se cree comúnmente, este no es un día de celebración.

¿Cómo surge el 8M?

El 8M surgió para visibilizar la falta de libertades, equidad y derechos que se les han negado durante años a las mujeres y que, lastimosamente, sigue ocurriendo.

Su origen data de 1975, cuando la Organización de las Naciones Unidas (ONU) estableció esta fecha como recordatorio de los sucesos que visibilizaron la precariedad que vivían las mujeres a nivel mundial.

Uno de los hitos más relevantes del movimiento femenino fue en Estados Unidos, en 1848, cuando las estadounidenses Elizabeth Cady Stanton y Lucretia Mott reunieron a cientos de personas en la Primera Convención Nacional por los Derechos de las Mujeres. En esta instancia, ambas sostuvieron que “todos los hombres y mujeres son creados iguales”.

El 8 de marzo de 1857 fue el día de la primera manifestación pública de mujeres trabajadoras del área textil, que eran llamadas "garment workers", en la industria Cotton, de Nueva York.

51 años después, el 8 de marzo de 1908, 15.000 mujeres volvieron a tomar las calles de Nueva York para exigir un aumento de sueldo, menos horas de trabajo, derecho al voto y prohibir el trabajo infantil. El eslogan que utilizaron fue "Pan y rosas", ya que el pan representaba la seguridad económica y las rosas una mejor calidad de vida.

En 1911, 130 mujeres perdieron la vida a causa de un incendio en una fábrica de Nueva York. En ese mismo año, en Alemania, Austria, Suiza y Dinamarca, un total de 1 millón de obreras se movilizaron para exigir el derecho al voto y al trabajo justo.

“El Día Internacional de la Mujer se refiere a las mujeres corrientes como artífices de la historia y hunde sus raíces en la lucha plurisecular de la mujer por participar en la sociedad en pie de igualdad con el hombre”, señala la ONU.

¿Por qué no es conveniente felicitar a las mujeres en el 8M?

En primera instancia, no es una fecha de celebración, sino de conmemoración de una lucha histórica que actualmente sigue en marcha. Por eso es tan importante no frivolizar esta fecha como si fuera un día más para felicitar de manera vacía y dar regalos cliché.

El 8M es un día para reflexionar, informarse, tomar consciencia y pensar de manera colectiva sobre las causas fundamentales de los diferentes tipos de violencia y desigualdad que siguen sufriendo las mujeres todos los días. No reduzcamos los logros de las mujeres a la maternidad o su importancia en las labores del hogar.

Las féminas no necesitan una felicitación, necesitan leyes que amparen y garanticen que no serán violentadas. Un Gobierno que brinde la seguridad necesaria en las calles y la implementación de proyectos sociales que permitan el desarrollo igualitario de la mujer.

Asimismo, en este día es importante reconocer y destacar el trabajo que han realizado tantas mujeres a través del tiempo luchando por los derechos de sus pares, consiguiendo cambios que hoy podemos disfrutar, tales como el derecho al sufragio, derecho a los estudios superiores o el derecho a tener una cuenta de banco propia.

