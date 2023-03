Padres de la escuela de San Agustín quieren hacer un piquete por el mal estado edilicio

La Escuela rural 4320 de San Agustín es centro de preocupación y molestia de los padres de cada uno de los 228 alumnos de la institución. Cansados de no tener respuesta por parte de las autoridades de la institución, Julio Santos padre de alumnos habló en Aries y anticipó que en caso de no tener soluciones van a cortar la ruta: “pedimos una inmediata respuesta o la intervención de la escuela. En caso de no tener una buena respuesta, vamos a cortar la ruta y hacer las manifestaciones que hagan falta”.

Hartos de las falsas promesas, los padres de los alumnos tomarán medidas más duras: “estamos cansados de las falacias de la directora, la escuela está en mal estado, no se pinta desde hace años, el patio está mal hecho. El año pasado se pusieron baños químicos y no había un grifo para que los chicos se laven las manos, había baños químicos que eran un fuerte foco de dengue, nadie limpiaba y nosotros somos testigos de eso”.

Finalmente, Santos afirma que “primero vamos a entregar una nota al señor Jorge Eduardo Correa y esperamos una inmediata respuesta, ya sea por un cambio de directivos o por la intervención de la escuela. Si no tenemos respuestas, recurriremos al corte de rutas acá en San Agustín y que todos los medios se enteren lo que están pasando cada uno de los niños”.