El Gasoducto del Valle Calchaquí tendrá una inversión de más de $25.000 millones

En la firma del convenio nacional, Sáenz aseguró que “los salteños no van a tener que devolver” lo invertido en la obra.

El Gobernador Gustavo Sáenz y la secretaria de energía de la Nación, Flavia Royón, firmaron el convenio para llevar a cabo la obra del Gasoducto del Valle Calchaquí.

Según lo detalló el Ministro de Infraestructura, Sergio Camacho, la obra tendrá una inversión de $25.949.464.498 (veinticinco mil novecientos cuarenta y nueve millones, cuatrocientos sesenta y cuatro mil, cuatrocientos noventa y ocho pesos), y se llevará a cabo en dos años, según el plan de ejecución.

Con una extensión total der 196,7 km., la primera etapa del Gasoducto abastecerá a seis localidades del sur de Salta (El Tala, El Jardín, Tolombón, Cafayate, Animaná y San Carlos) y a una de Tucumán (San Pedro de Colalao). Mientras que la segunda etapa extenderá el beneficio al sur de la ruta 40 e integrará a la provincia de Catamarca.

“No buscamos financiamiento internacional sino tratando de conseguir fondos nacionales y en este caso no responsable, no lo van a tener que devolver los salteños porque se benefician los salteños y no se endeudan los salteños”, señaló el Gobernador Gustavo Sáenz.

Así mismo el mandatario destacó que en Salta, el Gasoducto beneficiará a 35 mil habitantes y generará 500 puestos de trabajo. “Cada una de esta obras tiene un contenido y el contenido es que Salta sea tierra de oportunidades y siga creciendo”, finalizó.