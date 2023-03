"Si soy intendente, al impuestazo lo voy a derogar"

El senador por Capital, Emiliano Durand, participó de la la Asamblea Legislativa y aseguró que como candidato a intendente buscará escuchar la demanda de la gente "con humildad y sin imponer cosas que no están requiriendo" los vecinos.

"Hay una gran demanda de seguridad que la ciudad sí puede articular, hay que sincerar el estado de las calles, cuando la gente escucha que hay un plan de bacheo tiene poca fe: hay que hacer un plan a largo plazo para arreglar las calles", dijo Durand.

En el mismo sentido, pidió "un poco menos de marketing y más trabajo en el campo" y afirmó que "hay otras prioridades en los barrios que no tiene que ver con ciclovías sino con arreglar calles, espacios verdes y la iluminación".

Por último, adelantó qué medidas tomará con respecto al impuestazo que aplicó la gestión de Bettina Romero en la Municipalidad de Salta: "si soy intendente, la readecuación la voy a derogar.

"La gente la está pasando muy mal. Tuvimos dos cosas: impuestazo y una readecuación. Hay que aliviar a la gente. No fue oportuno, no fue consultado, no se acompañó la inflación sino que se la superó en más del 100 por ciento", se quejó Emiliano Durand y señaló que hay vecinos que recibieron boletas con aumentos del 150 o 200 por ciento.