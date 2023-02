En la ciudad de Salta hay 46 barrios populares sin acceso a los servicios básicos

Cobo dijo que la Municipalidad, desde el área que comanda, trabaja en los barrios populares por una decisión política de la intendenta Bettina Romero. Según la funcionaria en la ciudad hay 46 barrios populares que no cuentan con acceso a servicios básicos como agua, cloacas y gas, sumado al problema de la registración dominial, indicó.

La titular del Área de Promoción Social admitió que no se iniciaron procesos de reubicación, a pesar del pedido de algunos sectores dado que las condiciones de vida no son las mejores, particularmente en lo que hace a salubridad.

No obstante, remarcó que por decisión de la Intendenta, se construirán pozos de agua en barrio La Cerámica y Juan Manuel de Rosas. "No es el rol del municipio, pero es una decisión política de decir "yo me ocupo", afirmó.

Cabe recordar que el municipio firma convenios con la Secretaría de Integración Socio Urbana del Ministerio de Desarrollo Social de Nación, que puso en marcha el Programa de Integración Socio Urbana, para barrios populares, y por la cual obtiene fondos económicos para tal fin.

En otro orden, Cobo fue consultada en su rol de dirigente de Memoria y Movilización respecto a los próximos comicios del 14 de mayo.

"No nos es ajena la coyuntura electoral pero hoy estamos abocados a lo que es la gestión. Es parte de la democracia la participación", reflexionó de acuerdo a la contienda por la intendencia dentro del frente oficialista del gobernador, Gustavo Sáenz.