Además, el presidente del PV y ex intendente de ese municipio cuestionó la gestión de Mario Mimessi y recordó que le dejó un municipio con dólares en plazo fijo.

En el marco de un clima social convulsionado, el senador nacional y ex intendente de Tartagal, Sergio Leavy cuestionó la gestión de Mario Mimessi y la “dejadez” del gobierno para con el norte.

“Me pone triste lo que pasa en Tartagal”, expresó el dirigente en Agenda Abierta, en referencia a los cortes de ruta y reclamos sociales. “Me costó mucho llevar la paz social. Los cortes se producen porque les prometieron algo y no cumplieron o no tienen dónde ir a manifestarse. Hay una dejadez del Estado municipal y provincial. El municipio ya no atiende a la gente como atendíamos nosotros”, aseveró.

En este sentido, advirtió que “en el norte, Orán y Tartagal tienen que hacer de gobernador porque el gobierno provincial no tiene representantes allá”.

Adelantó así que en estas elecciones buscan recuperar el norte y afirmó: “Cada vez que voy, mucha gente me pide que vuelva. Pero hoy la prioridad la tiene Franco Hernández. Franco Hernández es la persona indicada para ser el intendente de Tartagal los próximos cuatro años”.

Y es que, para Leavy, “Mimessi es un dirigente que en el norte la encontró fácil”. “Nosotros dejamos dólares en plazo fijo, le dejamos la municipalidad saneada, con plata en plazo fijo. Un municipio que era inviable se transformó en lo más importante”, puntualizó.