Abel Cornejo: "Estarán nerviosos los que a cualquier precio quieren ser candidatos"

El exfuncionario oficialista dijo que habrá que estar atentos al cierre de frentes del 15 de marzo. Asimismo, apuntó: "Estarán nerviosos los que a cualquier precio quieren ser candidatos, hay algunos que le interesan más que la propuestas".

Consultado sobre su candidatura y si está garantizada dentro del frente del gobernador, Gustavo Sáenz, aclaró que está, en la medida en que se fijen los objetivos. Y agregó: "El objetivo central acá es que hay un conglomerado de agrupaciones, entre ellas la mía, que es una organización municipal. Lo que hay que ver primero es cuál es la estrategia para la fórmula gobernativa".

En tal sentido, Cornejo manifestó que mientras tanto seguirá trabajando para instalar "una nueva forma de hacer política" para discutir propuestas, aseveró.

Según el referente del Movimiento de Integración Social (MIS), la política está muy "encrispada" por las descalificaciones personales que nada ayudan al vecino.

Y reiteró: "Lo que tiene que pasar es que el Gobernador defina la estrategia y la ingeniería electoral; quienes estamos por su reelección tenemos que ajustar nuestro movimiento, porque si hay muchas fuerzas dispersas, obviamente, no sirve".

Respecto a ese debate, estimó que se concretará en la primera quincena de marzo.

Cornejo dijo no temer a la competencia: "No solamente no tengo problema en competir contra ellos -por Bettina Romero y Emiliano Durand, dos que pisan fuerte en la opinión pública y dirigencial -, sino que he sido el segundo candidato en decirlo firmemente, y en ese sentido estoy trabajando", exclamó.

Propuestas

Abel Cornejo hace 50 días que se encuentra recorriendo los barrios de la capital, en ese recorrido, destacó que es bien recibido por el vecino porque tiene propuestas claras, aunque reconoció que hay escepticismo por promesas incumplidas.

En ese sentido, dijo que la gente pide "otra forma de hacer política" y "un cambio dirigencial".

De acuerdo a sus propuestas, el líder del MIS puntualizó en la recuperación del rio Arenales; trabajo mancomunado con municipios cercanos que depositan sus residuos en el Vertedero San Javier; pavimentación e iluminación.

Asimismo, resaltó la creación de una guardia urbana para cuidar los espacios públicos de recreación para evitar que sean vandalizados, como así también un trabajo fuerte en tema de adicciones, ya que lamentó que no haya centros de rehabilitación.