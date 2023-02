Posse: “Les puedo garantizar que no me voy a aliar con el oficialismo”

En diálogo con Aries el expresidente de Aguas del Norte, S.A., Lucio Paz Posse, admitió que se encuentra armando un frente nuevo para las próximas elecciones y garantiza que no habrá alianza alguna con el oficialismo.

“No he armado alianzas pero sí estoy trabajando con dirigentes de otros partidos en la conformación de un frente que entendemos que puede ser una buena alternativa para la gobernación e intendencia de los municipios, con el tiempo daremos los anuncios al respecto pero creo que la sociedad salteña debe tener opciones y que en esas opciones se encuentren personas que tengan la vocación de trabajar y servir al pueblo, vengo hace tiempo consensuando con varios referentes, pero les puedo garantizar que no me voy a aliar al oficialismo”, dijo Paz Posse.

Y en esa línea continuó: “A nivel nacional es necesario que exista una línea, como yo en algún momento lo quise que sea alternativa federal, creo que de ningún lado de la grieta se da soluciones a los argentinos, deben gestarse nuevas corrientes políticas con una mirada más productivista, es tristísimo que los jóvenes se vayan porque no encuentran un porvenir en este país, entonces creo que es importante que se apueste a eso”, finalizó Posse.