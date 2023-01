La oposición festejó la detención de Jones Huala pero no dejó de criticar al Gobierno

La detención de Facundo Jones Huala impactó de lleno en la agenda política. Así, la oposición salió en redes sociales a festejar la captura de uno de los principales enemigos que tuvo la gestión de Cambiemos cuando gobernó. Sin embargo, no dejaron pasar la oportunidad de pegarle al Gobierno de Alberto Fernández.

Uno de ellos fue el titular del interbloque de Juntos por el Cambio en el Senado y ex gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo (UCR). "El gobierno nacional hizo la vista gorda durante casi tres años mientras en el sur sufrían la violencia de personajes que simulan representar pueblos originarios", introdujo el mendocino.

Además, recordó que "renunciaron ministros para no intervenir. El presidente incluso recibió a la madre de Jones Huala"." Una lógica peligrosísima. La misma que utilizan para regalarle tierras en Mendoza a mapuches que no son mapuches. Preocupa que se alimente a supuestos líderes que siembran violencia y no reconocen al Estado argentino", agregó.

Por su parte, la titular del PRO y ex ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, celebró: ¡Un paso importante! Felicito a la gobernadora Arabela Carreras y a la Policía de Río Negro por la detención de Jones Huala". "Es fundamental que en la Argentina rija la ley y las personas prófugas no caminen como cualquier ciudadano", señaló y remarcó: "Espero que ahora continúe su proceso en Chile".

Desde Evolución Radical salió a destacar la noticia la diputada del espacio de Martín Lousteau Carla Carrizo. Dijo que "es un hecho positivo y necesario para reconstruir la confianza en el orden público y la seguridad democrática en el país, el paso que sigue es la extradición a Chile". "Esperamos que así ocurra", pidió.

La detención de Jones Huala

La Policía de Río Negro detuvo esta madrugada al líder mapuche de Bariloche y prófugo de la justicia chilena Facundo Jones Huala en una vivienda de El Bolsón.

La fuerza provincial informó que realizó un operativo a las 4 de la madrugada en una vivienda del barrio La Esperanza de El Bolsón, donde el joven prófugo se encontraba escondido en un quincho.

"Había rumores de personas que lo habían identificado en la zona desde hace varios meses y finalmente pudimos dar con él. Estaba en estado de ebriedad, en buena condición física, sólo, escondido y en una situación de delito común”, detalló la gobernadora de Río Negro Arabela Carreras.

Con información de Perfil