Kun Agüero le respondió a Ibrahimovic: "Sos el menos indicado para hablar"

Sergio Agüero fue la primera voz autorizada en salir a contestarle a Zlatan Ibrahimovic por sus dichos en contra de algunos jugadores de la Selección Argentina por el Mundial ganado. Si bien elogió a Lionel Messi, el sueco fue duro con el resto: "Se portaron mal, no se puede respetar...", expresó. El Kun salió a responderle en Twitch.

En pleno stream, a Sergio Agüero le advirtieron sobre las polémicas declaraciones que hizo Zlatan Ibrahimovic en diálogo con France Inter. Entre otras cosas, sentenció que los argentinos no volverán a ganar nada más en su vida porque se comportaron mal. El Kun escuchó todo y fue picante con su respuesta.

"Me acuerdo que jugamos contra el United, Manchester City. Yo estaba en el banco. Ibas a jugadas, contestabas. De hablar que se portaron mal, creo que sos el menos indicado para hablar. Me parece que es muy de mala leche decir que no vamos a ganar más. Yo creo que antes de preocuparte por Argentina, te podrías preocupar por tu país, por tus jugadores, que ni siquiera están en los últimos Mundiales", fue el lapidario contraataque del Kun.