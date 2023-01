Emiliano Estrada: “Los problemas son suficientes para concentrar las coincidencias”

El diputado nacional del Frente de Todos, Emiliano Estrada, fue el segundo orador la mañana de este martes en un hotel céntrico en el lanzamiento del espacio político Avancemos, después de Carlos Zapata y antes de Felipe Biella.

El legislador arrancó por explicar qué aglutina a su sector del peronismo con Ahora Patria y Salta Independiente, y aseguró que no es ni más ni menos que “la gravedad de la crisis”. “No es algo subjetivo, hablo de las emergencias dictadas por la Legislatura: sanitaria, social, hídrica, económica, ambiental, de seguridad”, agregó a su diagnóstico de la provincia.

“Recurrimos a algo básico como el diálogo. Si la realidad no lleva a la dirigencia, a sentarnos a dialogar, qué lo haría. Si parir en la vereda, o abrir una canilla y que no salga agua, no nos convoca, entonces no representamos a la sociedad”, agregó el dirigente, mientras seguía justificando el armado.

“Los problemas son suficientes para concentrar las coincidencias. Eso nos junta, eso nos convence de empezar a construir esta nueva mayoría. La agenda del próximo Gobierno debe ser la agenda de los médicos, de los empresarios, de los que emprenden, de los que trabajan y de los que no consiguieron, de los que estudian, de quienes no divisan un futuro”, enumeró en el lanzamiento Emiliano Estrada.

“Estamos convencidos de que vamos a poder construir una nueva mayoría. Elijo creer que se puede. Una agenda distinta a la que vemos hoy que solo se limita a lo político”, expuso el exministro.

Estrada aprovechó para invitar “a todos los que quieran a sumarse a esta nueva mayoría”, y se desmarcó del oficialismo, “muchos me expresaron sus miedos. Hace 8 meses que soy foco de noticias falsas que se pagan con recursos del Estado. A partir de hoy a Carlos, a mi y a Felipe, nos seguirán las noticias falsas y el desprestigio”, aseveró Emiliano.

“Estamos convencidos que con la nueva mayoría vamos a lograr la representación de la sociedad en su reclamo de una nueva forma de hacer política. Cuando uno abra la canilla, salga agua. Eso venimos a ofrecerles. Estamos ilusionados de que vamos a poder construirla”.