Mauricio Macri: “Maduro tuvo miedo”

El ex presidente se expresó respecto de la decisión del dictador venezolano de no venir a Buenos Aires para la cumbre de la CELAC

El ex presidente Mauricio Macri celebró este lunes por la noche la decisión del dictador de Venezuela, Nicolás Maduro, de no venir a la Argentina para participar de la próxima cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), que se realizará en Buenos Aires. “Maduro tuvo miedo. Se dio cuenta de que algo está cambiando en la Argentina”, consideró el ex mandatario nacional en un breve mensaje que publicó en su cuenta oficial de Twitter.

La decisión del líder del régimen chavista, que había sido invitado a la reunión por el presidente Alberto Fernández, se dio a conocer más temprano a través de un comunicado oficial de ese país, que detalló que en su lugar estará su canciller, Yván Gil.

Si bien en un momento se especuló con la posibilidad de que Maduro participara de manera presencial de la cumbre, que comenzará este martes, su posible arribo había generado polémica y la crítica por parte de la oposición, principalmente de Juntos por el Cambio, y de los venezolanos residentes en la Argentina.

De hecho, el propio Macri había publicado una carta titulada “Vergüenza y Esperanza”, en la que repudió la eventual llegada del dictador y de su par de Cuba, Miguel Díaz-Canel, quien sí asistirá al evento y ya se encuentra en Buenos Aires.

“La inmensa mayoría de los argentinos sentimos vergüenza de que nuestro país se asocie con otros donde hay persecución, tortura, narcoterrorismo, presos políticos y elecciones fraudulentas que se burlan de la democracia”, comenzó el comunicado del líder del PRO, que compartió en sus redes personales.

Sobre esto, y enviando un mensaje directo a los argentinos, el ex jefe de Estado había expresado: “La bienvenida a estos dictadores no la organizamos nosotros los argentinos, sino un gobierno que languidece en su mediocridad, uno que pronto se llevará el desgraciado honor de haber sido el peor gobierno de la historia de la democracia de nuestro país”.

En sintonía, la titular del PRO, Patricia Bullrich, realizó una presentación ante la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) de los Estados Unidos para solicitar la captura de Madura en caso de que aterrizara en Buenos Aires.

Infobae