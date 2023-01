Advierten que si la Municipalidad no retira las cámaras de CECAITRA, no será una licitación transparente

En declaraciones por Aries, el concejal José Gauffín se refirió al pedido al Ejecutivo municipal para que retire las cámaras de fotomultas de la empresa CECAITRA.

Consideró que se trata de la “cartelización de algunas empresas que proveen este sistema de cámaras y software para el control de velocidad en el tráfico urbano”.

Recordó que el acuerdo entre la Municipalidad y la empresa fue rechazado por el Concejo Deliberante y por el Tribunal de Faltas por carecer de un requisito elemental, es decir el control previo de legalidad.

Asimismo, trajo a mención que el año pasado los ediles hicieron el pedido de informes para saber si hubo alguna demanda económica de la empresa por dar de baja el contrato, y si las cámaras habían sido retiradas. “Contestó el Ejecutivo que no había recibido ningún reclamo, que no se le había pagado nada, pero no contestó si había intimado formalmente para que retire ese equipamiento”, afirmó.

En este sentido, señaló que con las cámaras instaladas no se puede garantizar una licitación pública transparente, porque es como decir que se va a licitar una obra que ya está concluida., no tiene sentido, aseveró.

Siguiendo esa línea, cuestionó que el pliego es el mismo sistema y tiene el mismo detalle del convenio que se frustró.

Gauffín advirtió que la empresa CECAITRA tiene una ventaja ya que según analizó, “acá seguro va a ganar una empresa vinculada o que es parte de CECAITRA”.

No es un proceso transparente, sino amañado que responde a una negociación que se hace por abajo con estas empresas”, afirmó.