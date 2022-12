Sorpresa: Benzema confirmó su retiro de la Selección de Francia

Su presencia en el Mundial motivó a los fanáticos, quienes lamentaron su salida obligada debido a una lesión. Durante la jornada del lunes, el delantero europeo confirmó su retiro de la Selección de Francia en un posteo publicado en su cuenta personal de Instagram.

"Me he esforzado y he cometido errores para estar donde estoy hoy, ¡y estoy orgulloso de ello! He escrito mi historia y la nuestra se termina", escribió el atacante del Real Madrid.

La noticia, sin duda, es bastante sorpresiva, ya que, se estuvo especulando en últimos días sobre su retorno al plantel francés y una posible reincorporación para poder disputar la final del Mundial de Qatar.

De este modo, Benzema cierra un ciclo vistiendo los colores del equipo europeo en una trayectoria que lo dejan como el quinto goleador histórico de Francia con la cosecha de 37 goles.

Con información de Perfil