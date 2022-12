Identidad: Abuelas de Plaza de Mayo anunció la restitución del nieto 131

“Con felicidad, anunciamos una nueva restitución de identidad y convocamos a medios de comunicación y periodistas a una conferencia de prensa hoy, jueves 22 de diciembre, a las 18 hs, en Casa por la Identidad, en el Espacio Memoria y Derechos Humanos, Av. del Libertador 8151, CABA, para dar a conocer detalles de esta historia”, anunciaron desde las redes sociales de la organización.

“Como si el fin de año se hubiera empeñado en cumplir deseos, luego de casi tres años, volvemos a celebrar el hallazgo de un nuevo nieto, el 131. Otra vez confirmamos que los casi 300 hombres y mujeres que viven con su identidad falseada están entre nosotros, y nos volvemos a ilusionar con un 2023 con más restituciones”, agregaron en el escrito.

La recuperación del nieto 130 había sido el 10 de junio de 2019. Tres días después lo presentaron en la sede de las Abuelas de Plaza de Mayo, en el barrio porteño de Monserrat. “Javier Matías Darroux Mijalchuck conoció su origen y hoy las Abuelas le damos esta enorme bienvenida para restituirle su derecho a la identidad y contribuir a la reconstrucción de su historia”, cerró su discurso De Carlotto, tras contar la historia del nieto. Sus padres desaparecieron en diciembre de 1977.

“Yo estaba bien con quien era y no me interesaba entrar en una búsqueda con resultado incierto, fue recién a fines de 2006 que me di cuenta de que había mucho egoísmo de mi postura” expresó Javier Matías, que agregó: “Tenía que ser consciente de que del otro lado podía estar buscándome un hermano, un tío, una abuela”.

A principios de abril de ese año se había dado la noticia de la recuperación de la nieta 129. “El encuentro de una nueva nieta, hija de Norma Síntora, secuestrada embarazada de 8 meses, y Carlos Alberto Solsona, con quien podrá finalmente abrazarse luego de casi 42 años”, relató de Carlotto en esa oportunidad. (F: Infobae)