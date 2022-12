Que sí, que no: PAMI no atiende por el feriado, pero no lo comunicaron

Jubiladas y jubilados quedaron en medio de la falta de definición en Salta respecto al feriado nacional. Es así que esta mañana se presentaron en PAMI para realizar diversos trámites y se dieron con oficinas cerradas, sin siquiera un cartel notificando respecto a los cambios atención.

“Tenía turno para las 7.15, pero hasta el momento no se ve a nadie”, lamentó Teresa, de 80 años, ante los micrófonos de Aries. “Es un sacrificio muy grande, y nunca hubo un comunicado. Tenía turno por sistema. Lamentablemente, nos dejan siempre para el último. Es lamentable lo que hacen con nosotros”, expresó y dijo: “Voy a volver mañana y voy a reclamar mi atención, como corresponde”.

Irma, que llegó desde Salvador Mazza para tramitar la autorización de unos análisis, manifestó: “Me piden un sello, estoy esperando y nadie viene. No pusieron un cartel ni siquiera. No sabía nada. No sé qué es lo que vamos a hacer ahora, voy a esperar un poco más sino me voy”.