“Recuerda a Maradona”: desopilantes relatos de la sensacional jugada de Messi en Italia y Brasil

La Selección Argentina se clasificó a la final del Mundial de Qatar 2022 tras golear a Croacia por 3-0 con un Lionel Messi superlativo que marcó un gol y dio dos asistencias para un doblete de un Julián Álvarez intratable.

El capitán del combinado Albiceleste jugó una semifinal a la altura y se ganó los elogios del mundo entero sobre todo por la jugada que inventó en el último tanto, la cual volvió a recordar a aquel Messi imparable de veintitantos años.

La Pulga enamoró a todos, no sólo a los relatores argentinos sino también a los brasileños e italianos que celebraron como si hubiese sido un futbolista de su país el protagonista de esa inmensa carrera desde, prácticamente, la mitad de la cancha.

“Messi… Lionel… va a girar, gira para acá, gira para allá. ¡Vaya finta!, Messi para Julián Álvarez, ¡Gol!”, soltaba el relator brasileño, atónito por el sprint que realizó el ex Barcelona. Sentado a su lado, el comentarista no podía creerlo: “Ah no, no ¡No!”.

En el viejo continente, el rosarino recibió una catarata de elogios, sobre todo del comentarista italiano de la RAI y ex futbolista Daniele Adani: “Increíble, pónganse de pie. Sólo el genio de Messi puede hacer una jugada así, que recuerda a Maradona dentro de un campo de fútbol. Encara a todos, incluso a los camellos del desierto para dársela a Julián Álvarez. Esto está haciendo Messi”.

“Está asumiendo y controlando los tiempos de otro Mundial como lo que pasó en 1986 (con Maradona). Una finta a lo largo de la línea lateral, nunca lo tomaron, nunca lo vieron. Se detuvo y volvió a iniciar, si no hay espacios los genera, los inventa. Encara a todos los hombres. Da amor. Atraviesa a todos con el balón de fútbol. Esto está haciendo Messi. Rediseña y confirma su destino. Es una influencia para todos, compañeros, rivales, para todos”, completó el relator.

No caben dudas de que Lionel Messi está haciendo una Mundial maravilloso. Es el líder de su equipo, el goleador de la selección y del torneo (con 5 junto con Mbappé) y supo desplegar su máximo potencial en cada presentación para llevar a su selección al final del torneo.

Los amantes del buen fútbol tendrán una última oportunidad de ver al astro argentino disputando un Mundial ya que, según sus propias palabras, ésta será su última competencia mundialista por una cuestión etaria. Para el Mundial 2026, La Pulga tendrá 39 años.

Infobae