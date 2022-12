“No saben ganar”: el duro mensaje de la prensa española al festejo de la selección argentina tras los penales frente a Países Bajos

La crónica del Argentina-Países Bajos del diario español Marca habla de que “así es imposible llegar (vivos) a la final”. Hay mucho de reconocimiento a Lionel Messi, y de ansiedad, de picos emocionales, de reacciones. Pero también de crítica a la reacción final de los futbolistas argentinos tras la definición por penales: “La actitud de algunos jugadores argentinos no es propia de un Mundial. Festejando en la cara de sus rivales, que yacían ya en el suelo, tras marcar Lautaro el último penalti... no es de recibo. Y, luego, tendrá la culpa el árbitro... Pero la actitud de muchos no es deportiva. Para nada”.

El final caliente expuso la tensión contenida. La bronca por algunos comentarios del cuerpo técnico de Países Bajos, los cruces con futbolistas rivales, cuentas que habían quedado sin saldar, versiones de la prensa argentina en las últimas horas, el mal arbitraje del árbitro español Antonio Mateu Lahoz. Un combo que terminó por estallar de la mano de Lionel Messi (le respondió a Louis van Gaal e insultó ante las cámaras de TyC Sports al delantero Wout Weghorst), de Nicolás Otamendi (le hizo gestos a los neerlandeses tras la definición), de Dibu Martínez (lanzó varios improperios frente al banco rival), y de varios de los jugadores de la albiceleste que le pusieron pimienta al desahogo.

“Esta imagen es muy fea, terrible. Algunos no saben perder, algunos no saben ganar” sumó el diario Marca en su cuenta de Twitter, con la foto que da la vuelta al mundo del festejo argentino, mientras lo de naranja se desploman sobre el césped del estadio de Lusail.

Messi, contra el árbitro español

Al principio no quiso entrar en polémicas. Pero apenas terminó la tanda de penales que clasificó a la Argentina a las semifinales de Qatar 2022, Messi se quejó del arbitraje del español Mateu Lahoz en el partido contra Países Bajos. “No está a la altura”, dijo. “No quiero hablar del árbitro porque te sancionan. No podés decir lo que pensás... pero la FIFA tiene que reveer esto. No puede ponerlo en una instancia así [al árbitro]. No puede ser que el árbitro no esté a la altura”, sumó el capitán del seleccionado argentino.

Fuente: La Nación