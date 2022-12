QATAR2022 Messi: "El árbitro no estuvo a la altura"

"No quiero hablar del árbitro, porque te sancionan, no podés decir lo que pensás. La FIFA tiene que reveer eso, no puede ponerlo en una instancia así, que el árbitro no esté a la altura", sostuvo, entre emocionado y enojado.

"La gente vio lo que fue, teníamos miedo antes del partido porque sabíamos lo que era", sPor otra parte, Leo destacó la intensidad que está teniendo el equipo a lo largo del Mundial.

"Demostramos partido a partido que sabemos jugar con la misma intensidad, ganas. Salimos a buscar al rival siempre, entendemos los momentos del partido. Cuando se puede jugar, jugamos y, sino, corremos todos. Estamos todos muy ilusionados y necesitábamos esta alegría para la gente", sostuvo.

Más capitán que nunca, el capitán argentino se animó a cuestionar al entrenador del rival de este viernes, Louis van Gaal: "Vende que juega al fútbol pero metió gente alta y empezó a tirar pelotazos".

En cuanto a sus sentimientos personales por este triunfo, marcó: "Mucha alegría, desahogo, no era para que vayamos a alargue ni penales. Sufrimos demasiado, son cuartos de final del Mundial y supimos sufrir cuando nos tocó. Lo más lindo lo vivimos ahora, es impresionante".

La Albiceleste jugará contra Croacia las semifinales de Qatar 2022, el próximo martes a las 16:00 (ARG), y Messi no esquivó contestar sobre ese rival.

"Croacia es un equipo que viene trabajando con el mismo técnico hace mucho tiempo y por eso están acá. Va a ser una semifinal y será difícil. Es un oponente muy duro". Alertó.

Fuente: ESPN