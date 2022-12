Scaloni dijo en la previa de Países Bajos que "De Paul y Di María están bien"

El entrenador de la Selección Argentina dio la habitual conferencia de prensa previa al encuentro de cuartos de final con Países Bajos. Habló sobre el estado físico de Rodrigo De Paul y Ángel Di María, al mismo tiempo que no dio certezas sobre el posible equipo para el partido de este viernes.

El entrenador de la Selección argentina, Lionel Scaloni, habló este jueves en conferencia de prensa, en la previa del encuentro ante Países Bajos, por los cuartos de final del Mundial de Qatar. Allí respondió preguntas sobre el estado físico de dos jugadores clave de la scaloneta, como Rodrigo De Paul y Ángel Di María.

Las dudas y el temor surgieron en el seno del equipo de Messi este miércoles, luego del entrenamiento en Qatar, pensando en el duelo ante el equipo de Van Gaal. Es que Rodrigo de Paul presentó una lesión muscular, mientras que Ángel Di María se había recuperado luego de su lesión.

Lionel Scaloni habló de los lesionados en la previa de Países Bajos

"De Paul y Di María están bien", expresó firme Lionel Scaloni en conferencia de prensa, ante los periodistas de todo el mundo. Se mostró sorprendido por informaciones sobre lesionados cuando la práctica del miércoles fue a puertas cerradas.

"De Paul y Di María, en principio, están bien. No puedo decir si van a jugar o no. Es extraño que sepan que pasa algo porque el entrenamiento (de ayer) fue a puertas cerradas. No sé de dónde salen esas informaciones", explicó Scaloni en la conferencia de prensa previa al partido de mañana contra Países Bajos por los cuartos de final del Mundial de Qatar.

"Hoy tenemos el último entrenamiento y veremos cómo están todos. Tomaremos la decisión en base a cómo queremos plantear el partido y van a jugar los que estén para jugar", añadió.

