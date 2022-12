Crisis Hídrica: “Nadie espera que como solución al tema del agua te la lleven con balde”

El dirigente político Manuel Santiago Godoy analizó la situación provincial y fue crítico de que no se haya previsto la problemática con el agua y pidió que se le dé continuidad a las obras que se habían iniciado. Además, reclamó que la Provincia y la Municipalidad ayuden con controles del programa Precios Justos.

Por Aries, Godoy sostuvo que la actual gestión asumió sabiendo las falencias en infraestructura de la Provincia y que los problemas no se resuelven echando la culpa a los anteriores.

“Tenemos problemas en Salud, con el mismo personaje que aplaudimos en algún momento de la pandemia y hoy el ministro no solo no da respuestas sino que no atina a solucionar los pedidos más elementales”, dijo Godoy.

Además, planteó que se debe capacitar e invertir en prevención de incendios teniendo en cuenta el clima seco de Salta durante varios meses.

Por otra parte y en relación a la emergencia hídrica, indicó que el ministro de Infraestructura Sergio Camacho criticando al Ente Nacional de Obras Hídricas y Saneamiento (ENOHSA) porque no transfiere los fondos, a pesar de que se informa que se reciben fondos de Nación.

“Quiere decir que no hicimos lo que tenemos que hacer y terminamos repartiendo agua como hace dos años en Santa Victoria, con el ejército”, dijo y denunció que en el caso de la Planta Potabilizadora de La Caldera, inaugurada hace dos años, sólo llega agua hasta Vaqueros porque falta una válvula y se siguen pagando redeterminaciones de precios.

En tal sentido, indicó que hace falta una discusión política ya que “nadie espera que como solución al tema del agua te la lleven en balde” y remarcó que en Salta subieron todos los servicios como la luz, el agua, el transporte y los impuestos municipales.

“En épocas de problemas la provincia y los municipios deberían ayudar con el programa Precios Justos, el de Capital seguro que no está ayudando”, dijo Godoy y recordó que en otras provincias se controla porque las multas son fuertes y se las otorgan a los mismos municipios. “No por la multa, pero que se entusiasmen porque la gente pueda tener un precio masomenos razonable”, añadió.