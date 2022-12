Partido a partido

Pensaba, qué pasa cuando un empleado a la hora de cobrar su sueldo va a la oficina de liquidaciones a pedir si le pueden adelantar el mes siguiente. Pasan un par de meses y pide que le adelanten dos meses porque ya no le alcanza y luego pide que le adelanten cuatro meses. Claramente empieza a haber problemas.

Pero hay un problema más grave que lo que significa el salario, en donde claramente hay un gasto más grande o cualquier situación.

Lo mismo pasa con un quiosco, con una gran empresa y pasa una cosa parecida con los gobiernos. Estamos empezando estos días un nuevo sistema de adelanto de liquidaciones de exportaciones. Ya se hizo en septiembre de este año, con eso se logró recaudar, adelantar lo que se podía recaudar más adelante, ahora para poder llegar a fin de año el gobierno larga un nuevo sistema, le llaman Soja II, para que los exportadores liquiden las exportaciones del año que viene.

En medio de una situación compleja, en medio de una de las sequías más grandes de las últimas décadas de nuestra historia, tratamos de seguir rascando la olla a ver a dónde encontramos un dólar para que el gobierno pueda seguir sosteniendo un sistema, a mi juicio total y absolutamente irresponsable.

Es hora de parar la pelota y pensar. Esto no se resuelve solamente pensando en el hoy, en el ahora, hay que empezar a recuperar el sentido de la trascendencia, hay que salir de la coyuntura y del cortoplacismo para que nosotros podamos empezar a pensar en ser un país sustentable.

Cuando pensamos en cuáles son los principales generadores de riqueza o potenciales generadores de riqueza en la Argentina, pensamos en el complejo agroalimentario, pensamos en la economía del conocimiento, en la generación de energía, en la minería sustentable y tenemos que pensar para que esos sectores hoy sean una potencia de generación de ingresos en la Argentina.

No hubo alguna vez en la Argentina alguna mirada que no fue cortoplacista y pensó y proyectó las inversiones necesarias para ser una gran potencia en materia agroalimentaria, no se pensó en algún momento en tener la infraestructura necesaria para poder ser un gran exportador de energía, y ni hablar las políticas de estado a nivel nacional, provinciales, municipales que hicieron de la Argentina un país con una potencia en términos de minería sustentable importante.

Es hora de parar la pelota, levantar la mirada y proyectarnos a futuro, estamos viviendo en un mundo en donde la complejidad es creciente, no podemos pensar en que vamos a resolver nuestros problemas solamente mirando el espejo retrovisor o pretendiendo que partido a partido vamos a salvar o vamos a morir, nosotros necesitamos construir un proyecto, nosotros necesitamos que la Argentina tenga un destino, tenga un rumbo, tenga un lugar a donde ir.

Lamentablemente en este tiempo pareciera que no lo han encontrado.