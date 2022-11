Otro batacazo: Marruecos bajó con un 2-0 a Bélgica

El Mundial de Qatar no deja de dar sorpresas. Los equipos grandes se apichonan y los chicos salen a la cancha con una mentalidad ganadora pocas veces vista. Y Marruecos no quiso ser menos. Porque dio la gran sorpresa al bajar a Bélgica y complicarle la clasificación a los octavos de final. Sí, las figuras no aparecieron y ahora deberá jugarse el pasaje a la próxima instancia frente a Croacia, en el duelo más caliente del Grupo F.

El debut ante Canadá había sido un aviso. Pese al flojo partido, los Diablos Rojos lograron un ajustado 1-0 que dejó un sabor amargo y que generó muchas críticas. Y cuando se esperaba que los pesos pesado dieran un paso adelante para despejar las dudas, sucedió todo lo contrario: Thibaut Courtois, figura en el estreno de la Copa del Mundo, se comió un gol, y Kevin De Bruyne y Eden Hazard dejaron mucho que desear.

Lo del primer tiempo había sido un llamado de atención del conjunto africano. Más allá de sus limitaciones, se apoyó en la frescura de su ataque para generar las mejores situaciones de peligro. Y estuvo muy cerquita de irse al descenso ganando. Sin embargo, Romain Saiss interfirió en el gol de Hakim Ziyech y el VAR lo anuló de manera correcta.

Sin reacción, Roberto Martínez buscó mover las piezas, metió mano en el equipo pero no hubo reacción. Bélgica apenas contó con una llegada de peligro a través de Eden Hazard, quien sacó un remate que Munir Mohamedi, el arquero sorpresa, despejó. Como si fuera poco, Abdelhamid Sabiri entró bien en el complemento y le dio la victoria a Marruecos: sacó un buen tiro libre que complicó a Courtois, el 1 del Real Madrid y el mejor arquero del mundo. Y en el cierre, Zakaria Aboukhlal metió el segundo para cerrar la historia.

ÓMO QUEDÓ EL GRUPO

Ahora Marruecos quedó primero y juega con Canadá, mientras que Bélgica cierra con Croacia a toda presión, difícilmente le alcance con un punto más para clasificar. Los africanos lograron su tercera victoria en Mundiales (había ganado en México 86 y Francia 98), algo histórico. después de un mal paso en Rusia 2018. Y ahora sueñan con más, con argumentos, mientras Bélgica recibió un mazazo...

Fuente: Olè