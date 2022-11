AriesEnQatar: Homenajean a Diego Maradona en la Casa Conmebol

A dos años del fallecimiento de Diego Armando Maradona, en la Casa Conmebol se lleva adelante un homenaje con la participación de reconocidas figuras. Entre ellas, los campeones del mundo Ubaldo el “Pato” Fillol, Alberto el “Conejo” Tarantini, Ricardo Villa, Daniel Bertoni, Omar Larrosa y Mario Kempes, del plantel del ’78; y Nery Pumpido, Oscar Ruggeri, Jorge Burruchaga, Claudio Borghi, Ricardo Giusti, Sergio el “Checho” Batista, Jorge Valdano, Carlos Tapia y Héctor Enrique, integrantes de la selección en el ‘86.

Estuvieron presentes también el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, y el presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez, además del presidente de la Asociación del Fútbol Argentino, Claudio “Chiqui” Tapia, Javier el “Pupi” Zanetti, Diego el “Cholo” Simeone y figuras del espectáculo como Marley y Catherine Fulop.

Nery Pumpido se mostró feliz por la convocatoria. “El único que logra esto, de juntar a las figuras del mundo, de juntar a las autoridades de mundo, de juntar a 14 campeones del mundo, de juntar a la prensa del mundo, que venga Infantino, que esté Conmebol, todo, es Diego. Esto es Diego”, dijo ante los micrófonos de Aries.

En tanto, el presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez, consideró que “Diego es un antes y un después en el fútbol mundial y la gente tiene que conocerlo”. “Creímos que él se merecía que esté presente hoy y que la gente pueda venir aquí a conocerlo físicamente cómo era él en el momento en el que alzó la copa en el ‘86”, subrayó.

Por otra parte, aseguró que están dadas las condiciones para que la Copa del Mundo, después de 20 años, sea para Sudamérica. “Se puede dar una final entre sudamericanos”, anticipó y remarcó que “Argentina tiene las condiciones intactas en sus próximos dos partidos”.

“Bello ver este país, la cultura siempre te sorprende porque es algo muy diferente a lo que estamos acostumbrados”, destacó la actriz Catherine Fulop, que también dijo presente.

A su turno, el “Checho” Batista expresó su emoción por el homenaje a Diego. “Está siempre con nosotros. Sabemos que nos está viendo desde algún lado”, manifestó para luego anticiparse al segundo encuentro que disputará la Selección Argentina. “Mañana, partido difícil, pero no imposible. Los muchachos están bien, demostraron que saben lo que hacen, hay que tomarlo tranquilo”, sostuvo.

Héctor Enrique dijo estar “feliz de la vida”, y manifestó luego: “A mí siempre me preguntan si yo extraño a Diego Maradona y yo digo que no porque estoy todos los días con él”. Consideró también que el encuentro de mañana ante México será “difícil, pero no imposible”. “Veníamos muy bien y un partido no puede tirar todo al carajo. Tenemos que estar tranquilos, jugar mejor que el rival”, cerró.