Los Pumas cerraron la gira por Gran Bretaña con una dolorosa derrota ante Escocia

La última presentación de Los Pumas en 2022 fue una muestra de lo que pudo ser y de lo que terminó siendo. A priori, el australiano Michael Cheika tuvo todo equilibrar a su equipo con el rival, el más conocido de su era al frente del seleccionado: lo enfrentó tres veces en julio con dos victorias y una derrota. El historial entre ambas selecciones hacía esa paridad más elocuente. ¿Por qué entonces el test match fue tan desparejo? La explicación no es otra que la expulsión de Marcos Kremer. No tanto por el nombre propio, aunque el tercera línea tiene cualidades interesantes, sino por la desventaja numérica que terminó siendo el factor de desequilibrio.

El encuentro fue uno hasta esa acción y otro a partir de entonces. Apenas 15 segundos habían pasado del kick off y la Argentina tenía su primer penal a favor que la efectiva patada de Emiliano Boffelli tradujo en los primeros tres puntos. Pero rápidamente los locales se recuperaron gracias a la habilitación de Finn Russell para Sione Tuipulotu, que se infiltró en la defensa argentina y a pura potencia apoyó su try. El 10 no falló en la conversión y amplió la ventaja.

Un puñado de minutos después, el try fue argentino. Apoyó Jerónimo De La Fuente, pero Boffelli –que cumplió su partido número 50 con la camiseta nacional- no acertó con los pies y la ventaja sobre Escocia fue mínima pero confirmaba el equilibrio entre ambas selecciones.

Pero llegó la expulsión -Kremer ingresó de manera incorrecta al ruck y le pegó con el antebrazo en la cabeza a un rival- y Escocia se hizo cargo del partido. La Argentina aguantó como pudo, logró acercarse en el marcador antes de que se agotara la primera parte, pero el segundo tiempo se hizo cuesta arriba. El árbitro Karl Dickson le mostró la amarilla primero a Alemanno y luego a Lavanini. Aunque temporalmente con tres menos, a Los Pumas se le hizo muy difícil jugar de igual a igual.

Se repitieron tries, primero con Duhan Van der Merwe y luego Darcy Graham, que inició su cuenta personal que terminó en hat trick. Pese a la adversidad, la Argentina no se dio por vencida. Los Pumas son impredecibles. Con esa desventaja numérica y un scrum a cinco yardas con el que Escocia se acercaba al in goal, Emiliano Boffelli terminó anotando un try inesperado, después de que Matías Orlando la robara y se lanzara a un ataque solitario, apenas escoltado por el rosarino que recibió y voló de palomita para acercarse en el marcador.

Pero pese a sus limitaciones, Escocia consiguió ampliar la ventaja rápido: la ausencia de Kremer podía impactar psicológicamente por el modo en que se dio el test match, pero sumada a los minutos sin los dos amonestados representaron demasiados espacios para cubrir.

El regreso de Alemanno y Lavanini, sumado a los cambios de Cheika, insinuaron cierto emparejamiento. Pero el encuentro estaba caliente y lo que empezó con algunos empujones minutos después se convirtió en una montonera de jugadores empujándose y cayendo al piso con tomas propias de catch. Una amarilla por lado – afuera Thomas Gallo y Jamie Ritchie- fue lo más equilibrado que tuvo el test match.

Graham se hizo un festín. Tuvo espacios para moverse y apoyar con facilidad ya que Escocia abrió el juego por haciendo más grandes los espacios. Finn Russell fue el gran estratega, el que permitió que esos espacios se multiplicaran.

Los Pumas tuvieron el reflejo defensivo que evitó varios tries, pero no todos. El desgaste por la inferioridad numérica facilitó tanto desatenciones como errores y Escocia, sin lograr un juego avasallante, terminó aplastando a un equipo que no logró cerrar el año como se lo había propuesto. Su última imagen de 2022 fue la de la indisciplina, porque las ínfulas están intactas, pero –la historia de Los Pumas lo demuestra- no alcanzan para ser protagonistas.

El último try del partido fue la síntesis de Los Pumas: no alcanzó para nada, pero demostró que no se entregaron pese a la inevitable caída. Desdibujados por lo que construyeron a lo largo del año con una victoria resonante ante Australia en la Argentina, el primer triunfo en Nueva Zelanda ante los All Blacks y la reciente conquista ante Inglaterra. Cheika, que se volverá a reunir con el grupo recién el año próximo, tendrá mucho apuntalar de cara al Mundial de Francia de 2023, para el que pretende presentar una selección competitiva.

🐆🇦🇷 ¡#LosPumas cerraron el partido en Murrayfield con un try!



🥥 Ignacio Ruiz consiguió su primera conquista con el seleccionado argentino ante Escocia. El Cardo ganó 52-29 en el cierre de la ventana de noviembre.#PUMASxESPN #ESPNenStarPlus pic.twitter.com/jLsJ2Gn3p8 — ScrumRugby (@ScrumESPN) November 19, 2022

Fuente: Clarín