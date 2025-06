Colapinto, tras el GP de España: “Hay que entender cuál fue el problema grande de este fin de semana”

Franco Colapinto estuvo muy lejos de rendir en el Gran Premio de España. Si se trataba de un nuevo examen, claramente no lo aprobó, a juzgar por el rendimiento a lo largo de la carrera, y más allá de la ausencia de Lance Stroll (Aston Martin), los abandonos de Alex Albon (Williams) y Kimi Antonelli (Mercedes) y la penalidad a Ollie Bearman (Racing Bulls), que terminaron dejando al piloto de Alpine en el 15° puesto.

El pilarense había sufrido con los dos vigésimos puestos en las prácticas del viernes en Montmeló y se enojó por los problemas de caja del auto en la clasificación del sábado, que le impidieron avanzar a la Q2. Fue elocuente su imagen, lamentándose mientras abandonaba su Alpine, aparcado a un costado de la pista, y le pegaba con un guante en el neumático trasero derecho en señal de fastidio.

Hasta ahora, fueron insuficientes los resultados de Colapinto, que terminó 16° en el Gran Premio de Imola y concluyó 13° en Mónaco. El argentino no cometió errores en la carrera del GP de España, pero parecen claras las diferencias con el auto de su compañero Pierre Gasly, que finalizó en el 8° lugar. Cuando el viernes se le preguntó, al argentino acerca del asunto, comentó: “El auto de Gasly tiene un fondo nuevo, hay un par de cosas distintas pero nada que marque tanta diferencia. Insisto: es entender mejor y traer ideas y soluciones para el sábado. No me resulta fácil explicar las pérdidas de tiempo”.

Tras la cita en Montmeló, Colapinto señaló: “No entiendo bien lo que pasó, obviamente no fue lo que queríamos. Fue una carrera muy complicada, con mucha degradación y yendo en aire sucio. Se gastaban mucho las gomas delanteras y traseras y no pudimos controlar bien esa degradación. Fue una carrera larga, hay que trabajar para volver más fuertes y entender lo que sucedió; cuál es el problema grande de este fin de semana. A veces íbamos más rápido, cerca de Pierre [Gasly], y en otros momentos perdíamos más tiempo. Hay que volver más fuerte en Canadá“.

Y agregó, respecto de la próxima escala en Montreal: “Llego mucho más cómodo en un circuito que no conozco, conociendo el auto es un pasito más adelante. Solo es analizar esos momentos en que nos está costando y nos falta ritmo. Queda trabajo por hacer y queda un fin de semana para entender”.

Con información de La Nación