Horacio Rodríguez Larreta: "El kirchnerismo cree que se controla la inflación mandando militantes de La Cámpora a controlar precios"

"El kirchnerismo cree que se controla la inflación mandando militantes de La Cámpora a controlar precios", criticó este viernes Horacio Rodríguez Larreta, horas después de que Sergio Massa lanzara desde el CCK el plan llamado "Precios Justos", que incluye a 1.788 productos cuyos precios quedarán congelados durante los próximos 120 días.

El cuestionamiento del jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires llegó durante su visita a la provincia de Santa Fe, en el marco de su recorrida nacional con el foco puesto en sus aspiraciones presidenciales.

Reunido con dirigentes locales, el funcionario porteño remarcó que "la solución de fondo al problema de la inflación en Argentina está en producir y exportar más".

Dando la victoria de Juntos por el Cambio en las elecciones 2023 como un hecho, analizó: "Tenemos que saber qué país vamos a recibir. No es lo mismo si estamos con 4 %, 8 % o un 20 % de inflación; si estamos con 40 % de pobreza o más; si este gobierno devaluará o no".

Acto seguido, brindó una serie de medidas a implementar para poner de pie al país: "Para terminar con el problema de los dólares hay que abrir más mercados. Además, hay que poner a nuestra diplomacia a ver qué vender en cada lugar del mundo, generar infraestructura y terminar la obra del gasoducto para llegar a los lugares de consumo".

"También hay que avanzar con el calado de la hidrovía, hacer una reforma del sistema educativo para tener el capital humano para nutrir las industrias cuando crezcan, trabajar contra la inseguridad en las fronteras y actualizar el sistema laboral y previsional”, completó.

La interna en JxC: "Las peleas no contribuyen en nada"

Al ser consultado por la prensa local, Rodríguez Larreta se desligó de las internas en el seno de la oposición: "Las peleas no contribuyen en nada por eso jamás me vas a ver criticando a nadie de Juntos por el Cambio".

Fuente: Clarín