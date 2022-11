El Ministerio de Salud ha respondido 8 de 36 pedidos de informe de Diputados

“Hemos presentado un proyecto de ley que sanciona a los Ministros que no dan respuesta a los pedidos de informe, ya que son muy pocos los que son contestados, ellos tienen la obligación constitucional de hacerlo.”

“De 36 pedidos sólo 8 han sido contestados, entre ellos los más importantes son los que refieren al uso de la frase método anticonceptivo dentro de la sección de salud sexual en el presupuesto, ya que si bien se toca la temática, la palabra no es enfáticamente utilizada” señaló Fiore.

Agregó a la lista el pedido de informe de septiembre del 2021 que refiere a las estadísticas del crecimiento de enfermedades de transmisión sexual en la Provincia y otro de abril de este año que tiene el objetivo de esclarecer la tasa de mortalidad infantil.

Además habló del pedido de informe que realizó al Ente Regulador sobre el fondo que tiene COSAySA para hacer obras ya que según Fiore “es una empresa que ha generado muchos reclamos por la falta de agua” por lo tanto se piden datos de cuánto se ha gastado en dichas obras en donde se utiliza ese fondo.

Finalizó enumerando el pedido que consulta por los gastos que se realizan con el Fondo de Compensación Municipal de $1200 millones “cuando le consulté al Ministro de Economía, él me derivó con el contador Pablo Outes quién aún no me ha respondido.”