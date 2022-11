Diputados insisten el pedir al Gobierno que aborde el problema de las adicciones

El proyecto reactivó una temática ampliamente debatida en la sesión del 27 de septiembre, cuando se hizo un pedido similar pero para todos los departamentos de la Provincia.

Durante el tratamiento, la diputada por Orán, Jorgelina Juárez, indicó que se trata del cuarto proyecto que pide una política efectiva respecto a los consumos problemáticos. “Es realmente grave porque las adicciones terminan destruyendo vidas y familias”, indicó.

Además, Juárez lamentó la brutal agresión a la niña wichí de Alto La Sierra, que fue alcoholizada, violada, golpeada y apaleada y hoy pelea por su vida, y dijo que “esto, como los casos de femicidio son el resultado de cómo avanzaron las adicciones en las comunidades”.

“Cuál es la medida o la política pública efectiva que toma el Gobierno en esto, el ministro de Economía no puede hablar de superávit fiscal y no puede no haber un Centro de Día en todos los departamentos para abordar esta problemática”, dijo la legisladora norteña y agregó que no sólo hace falta esa medida sino el funcionamiento de Centros de Recuperación, Rehabilitación y Reinserción.

Además, indicó que también se debe abordar el problema de consumo de alcohol y pidió que se conozca cuál es el plan de la Provincia.