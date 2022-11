Fuerte respuesta de la Casa Rosada al kirchnerismo por las PASO: “En el Congreso hay otros temas prioritarios”

nte la fuerte presión kirchnerista para que se cancelen las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) el año próximo, desde la Casa Rosada emitieron una fuerte respuesta esta mañana y se mostraron inflexibles. La portavoz de la Presidencia, Gabriela Cerruti, dijo que es “una buena ley” la que ya está vigente y aseveró, en cuanto a la discusión legislativa que implicaría este cambio electoral: “El Gobierno cree que hay otros temas prioritarios”.

Después de que el ministro del Interior, Eduardo “Wado” de Pedro, dijera que intentaban “convencer” al presidente Alberto Fernández para suspender las primarias porque esa era la voluntad de gobernadores e intendentes oficialistas, la portavoz aseveró este jueves: “El Gobierno sostiene que hay una ley vigente, es una buena ley. El proceso de convocatoria a las PASO está en marcha porque es el año que viene. Es una buena ley que implica más democracia, más participación. Es una ley que acompañamos cuando fue votada y nos parece que en un momento en el cual muchos actores políticos están intentando generar situaciones antipolíticas o el descreimiento de la gente de la política; cuanto más discusión y participación haya, mejor es”.

Y pese a que enfatizó en que esta situación finalmente la decidirá el Congreso, Cerruti envió un mensaje también hacia el Poder Legislativo en cuanto a las distintas iniciativas que deberían tratarse en este último año de gestión de Fernández. “Es el Congreso el que tiene que definir su agenda. El Gobierno cree que hay otros temas prioritarios”, planteó la portavoz para dejar en claro que no hay voluntad del Presidente para hacer una modificación en las reglas electorales de cara al año próximo.

Entre esos “temas prioritarios”, la portavoz aumentó la presión para que se trate el proyecto de renta inesperada, que fue ideado por el exministro de Economía, Martín Guzmán, denostado por el kirchnerismo, con el fin de gravar las ganancias extraordinarias que obtuvieron determinadas empresas -sobre todo de energía, combustibles y commodities- como consecuencia de la guerra y la pandemia.

“El Gobierno lo ha enviado en junio, quiere que se discuta, está vigente en otros países. Es un tema que el Presidente habla con los líderes internacionales. Necesitamos que se apruebe porque significa mayores ingresos para el Estado, que pueden ser redistribuidos. Esta debería ser la agenda prioritaria en el Congreso”, marcó Cerruti.

Incluso, consultada sobre cómo hará el oficialismo para conseguir los votos que le faltan para aprobar la iniciativa ante una oposición que insiste con que no votará nuevos impuestos, Cerruti dijo que esto no se vincula a gravar ganancias que las empresas consiguieron por invertir, sino que insistió con lo “extraordinario” de esas recaudaciones. “Los votos se discuten, se consiguen, y me imagino que otras fuerzas además del Frente de Todos deberían acompañar esta iniciativa”, planteó.

Convencida de que el Gobierno va “en el sentido correcto” para lograr el año que viene un “descenso más fuerte” de la inflación, minimizó la posibilidad de que haya situaciones de conflictividad social para fin de año. “Diciembre puede ser un gran mes. Está el mundial, los 40 años de democracia, las fiestas, no tenemos por qué poner maleficios sobre diciembre. Esperamos tener un gran diciembre y un buen inicio del verano”, comentó la portavoz, que evitó precisar si se les otorgará un bono a los jubilados. “Los salarios y la jubilación están siempre ganándole a la inflación”, aseveró, a la vez que remarcó: “Lo que llaman ajuste, nosotros lo llamamos orden fiscal”.

Sorpresivo fue el momento en que Cerruti describió el vínculo entre el Presidente, Cristina Kirchner y el diputado nacional, Máximo Kirchner. “Una gran familia”, se limitó a decir la portavoz, que evitó precisar cómo está el diálogo en la cúpula del Ejecutivo, justo un día antes de que reaparezca la vicepresidenta, quien participará mañana en un congreso de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM).

Según aseguró, en el Gobierno están “preocupados y ocupados” sobre la seguridad de la exmandataria, después del atentado que sufrió el pasado 1 de septiembre afuera de su domicilio en Recoleta. Entonces, la portavoz volvió sobre las críticas a la Justicia que hizo el Presidente ayer por liberar a los cuatro miembros de la agrupación antikirchnerista libertaria Revolución Federal que habían sido apresados, entre ellos a su líder, Jonathan Morel.

“La investigación sobre Revolución Federal tiene que avanzar, tiene que ser profundizada. Lo que marca el Presidente es que ese fallo lo llevaron adelante dos camaristas que están ocupando en ilegalidad dos lugares en la Cámara Federal. Deben estar a cargo de los juzgados y no en la Cámara Federal, que fueron puestos por Mauricio Macri”, se quejó Cerruti en cuanto a Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, quienes con Mariano Llorens decidieron la excarcelación para Morel, Sabrina Basile, Leonardo Franco Sosa y Gastón Ezequiel Ángel Guerra.

“El Presidente le pidió al presidente de la Corte Suprema, que ocupó la presidencia del Consejo de la Magistratura, que en cualquiera de sus dos roles se ocupe de que se cumpla la ley y que esos lugares sean ocupados por quienes corresponden y ganen los concursos”, indicó la portavoz.

LA NACION