Causa Monges: “Están sacrificando al peón por un delito que no cometió” dijo la abogada de Ángel Sarmiento

Sandra Domene cuestionó la acusación sobre el funcionario y cuestionó que la fiscalía no haya solicitado la declaración de Benjamín Cruz. Además, aseguró que la causa debería en los próximos días al fuero federal.

Por Aries, Sandra Domene, se refirió al procesamiento de Ángel Sarmiento y dijo que pesa sobre él “delito no cometió” en relación a la acusación por abuso de autoridad en tanto es un funcionario de una dirección de política penitencia y violación de secreto agravada en perjuicio de la administración publica en razón de una entrevista radial.

Aclaró que lo que Sarmiento hizo fue divulgar el nombre y la irregularidad de que un funcionario de una fuerza de seguridad fuera a entrevistar, en calidad de testigo a un detenido, lo cual está prohibido por el código”.

Además defendió la veracidad de las declaraciones de Sarmiento en cada instancia: “él que dice la verdad, siempre sostiene los mismos hechos con la misma secuencia. Los mensajes están acompañado con los registros del ingreso de visitas de la madre de Díaz y de Monges, a pedido de Benjamín Cruz (entonces Secretario de Seguridad)” expresó en relación a las pruebas aportadas a la investigación y la disposición de la pericia del celular por el que se comunicaron.

“Primero le pide por la madre de Díaz el 31 de mayo y el 1° por el ingreso de Monges” detalló. “Sarmiento sacudió la alfombra, pretenden acallar la voz de un funcionario” reclamó Domene y afirmó que el próximo pedido del fiscal a cargo deberá ser “abrir una investigación con la misma rigurosidad” que aplicó sobre Sarmiento, para con Benjamín Cruz.

“Requerí, a los efectos de clarificar los hechos, la fiscalía responde es que tenía que justificar la pertinencia, evidentemente lo que están buscando es obstaculizar, más que investigar. Hice que Sarmiento declare, incorpore los mensajes y quien deberá justificar si es pertinente o no será el fiscal, porque si no tendrá que citar a una indagatoria.

“Él (Benjamín Cruz) se puso a derecho, pero si no lo cita el fiscal ¿Qué va a declarar?” cuestionó la abogada aseguró que la causa de Monges y de Díaz pasaron al fuero federal y reafirmó que, en principio también debería pasar la causa Sarmiento. “Además considero que no están dadas las garantías en el fuero provincial” agregó por cómo difundió el Ministerio Público Fiscal la declaración de Sarmiento. “Surge como que Sarmiento se deshice de lo declarado en radio Aries, no fue un error de la parte de prensa del Ministerio Público Fiscal, fue una información direccionada de la fiscalía”.

“Están sacrificando al peón. Todos los que están a cargo de la investigación se han encargado de incorporarlo. Mi pregunta es porqué y quien. Acá, el fiscal o el procurador tendrá que intervenir a los efectos de dejar en claro quién dio la orden” finalizó.