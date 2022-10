JxC rechazó eliminar las PASO: “Le tienen miedo a la voz del pueblo”

Luego de que ingresara a la Cámara de Diputados el proyecto de ley para la eliminación de las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) en todo el país, distintos referentes de la coalición opositora Juntos por el Cambio expresaron su rechazo categórico a la iniciativa, que fue impulsada por el legislador de Juntos Somos Río Negro, Luis Di Giacomo.

Este miércoles ingresó el proyecto de ley que cuenta con la firma de los integrantes del interbloque Provincias Unidas liderado por Di Giacomo, que argumenta la “pérdida del propósito original” de las elecciones primarias, dado que desde su promulgación “nunca funcionaron como tales”. Las PASO se implementaron como mecanismo de votación en el país desde el año 2009 y promueven la participación de todo el electorado en la definición de los candidatos de las distintas fuerzas políticas. Se cita a los votantes para que definan los candidatos de cada alianza y luego, en una elección posterior, voten por quienes finalmente se consagrarán ganadores de la contienda.

Esa herramienta, que resultó eficiente para que la oposición dirima su competencia interna en 2021 es la que, a partir de la propuesta de Di Giacomo, se eliminaría, si el proyecto obtiene la mayoría en el Congreso.

Esto, que supone una complicación para la estrategia electoral de la oposición de cara al próximo año, generó malestar en referentes de ese espacio. Facundo Manes, Martín Lousteau, Mario Raúl Negri, Roelio Frigerio, Marcela Campagnoli y Fernando Rovello son algunos de los que usaron sus redes sociales para expresar su rechazo a la eliminación de las PASO y consideraron que se trata de una estrategia frente al panorama del Frente de Todos ante las elecciones.

En su perfil de Twitter, Facundo Manes remarcó: “NO a la derogación de las PASO. Es un atropello institucional, un atajo político y una cortina de humo para esconder los verdaderos problemas del país”.

“Estoy en contra de sacarlas me parece horrible y un error que cambien las reglas de juego. Estamos a casi un año electoral y es parte del problema argentino que se cambien siempre las reglas de juego”, cuestionó por medio de un audio, y consideró que el proyecto presentado forma parte de “la viveza criolla en la que no creo”.

Por su parte, el senador Martín Lousteau cuestionó que el kirchnerismo “oculto en un partido provincial” no esperó un día después de la media sanción del Presupuesto “para promover la derogación de las PASO”.

En cuanto a los argumentos del proyecto presentado, Loursteau consideró que “son falsos” y sostuvo que existe una sola realidad y es que “quieren manipular todas las herramientas institucionales para no perder el poder porque saben que la mayoría de los argentinos ya decidió que el tiempo K terminó”.

El senador aseguró que Evolución Radical siempre defendió las PASO debido a que se trata del mecanismo que “mejoró la democracia permitiendo que la sociedad elija a sus candidatos”.

El diputado Mario Negri fue contundente al sostener que el proyecto forma parte de una estrategia del Frente de Todos porque “saben que se les viene una paliza en las urnas y reaccionan yendo en contra de los derechos de la ciudadanía. Tiene miedo a la voz del pueblo. Lucharemos para defender la democracia”.

El ex ministro del interior durante la presidencia de Mauricio Macri, Rogelio Frigerio, apuntó, en tanto, contra las prioridades del oficialismo. “Hay 4 millones de argentinos a los que no les alcanza para comer ¿por qué el gobierno no se ocupa de estos temas?”, escribió a través de su cuenta de Twitter.

Otra de las legisladoras que expresó su rechazo fue la diputada Marcela Campagnoli, quién consideró que “la ingenuidad de los bloques de la oposición que dieron quorum y aprobaron el presupuesto en la confianza que el oficialismo, agradecido no derogaría las PASO, enternece”.

En la misma sintonía, Fernando Rovello apuntó contra el kirchnerismo y la decisión de impulsar la eliminación de las PASO porque “sabe que las urnas van a reventar de votos en su contra”. De hecho, consideró que el proyecto de ley consiste en la “última carta” del partido. A su vez, Cristian Ritondo apuntó contra los legisladores que presentaron el proyecto al plantear que “cuatro diputados que no encuentran tiempo en su agenda para tratar proyectos que mejoren la vida a la gente, como la ley de alquileres, proponen derogar las PASO para favorecer al kirchnerismo”.

El diputado Maximiliano Ferraro también se sumó a las críticas y aseguró que mantendrá su defensa a las PASO para “impedir que violen las reglas de juego”. Por eso, expresó su deseo para que “algunos sectores de la oposición no sean funcionales al oficialismo. Más que suspender las PASO el Senado debería dar sanción definitiva a la Boleta Única”, propuso.

Las provincias que ya avanzaron con la eliminación de las PASO

Si bien el proyecto de ley para la eliminación de las PASO en todo el país fue presentado este miércoles, en los últimos meses se generaron distintas iniciativas en algunas provincias por parte de los gobiernos locales. Si bien la especulación de un accionar estratégico en conjunto fue desmentido por la vocera presidencial, Gabierla Cerruti, y por el jefe de Gabinete, Juan Manzur; la oposición se mantuvo alerta ante dicha situación.

En Salta, las internas se suspendieron de forma excepcional debido a los costos que implicaba. En el proyecto aprobado por la Cámara de Senadores de Salta, se argumentó que las PASO eran “una encuesta realmente muy cara, en épocas en las que no hay demasiados recursos, y en las que el país entero vive una enorme crisis económica, política y social”.

En San Juan, la Cámara de Diputados transformó en ley la reforma del Código Electoral, al instalar el denominado “Sistema de Participación Abierto y Democrático” (SIPAD), que fue considerado como la reinstauración de la antigua Ley de Lemas, derogada en la década del noventa. Mientras que en Catamarca el gobernador Raúl Jalil reconoció que desea seguir los pasos de Salta: “Las PASO han cumplido su ciclo, traen un desgaste muy grande a la sociedad. Hay que volver a las internas partidarias, a los frentes políticos y los candidatos se deben definir dentro de cada espacio político”.