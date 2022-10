Inseguridad: El Concejo pide asfalto e iluminación para alrededores de la UNSA

El Concejal radical indicó que es imperativo tratar el asunto ya que la inseguridad entre los jóvenes es “tremenda”

“Hay que tomar cartas en el asunto, cerca del 2015 he pedido el asfalto y la iluminación de la calle que se encuentra en la parte de atrás de la UNSA, hasta hoy esa calle no está en condiciones, es intransitable, además no nos olvidemos que en el invierno ya oscurece alrededor de las siete de la tarde, lo cual lo hace aún más peligroso”.

Señaló además que el asfalto y la iluminación no solo son necesarios para la seguridad sino también parta la conexión entre los barrios de la zona.