“¿Los libertarios son los que buscan la libertad o los que le pusieron una pistola en la cabeza a CFK?”

El presidente Alberto Fernández apuntó contra el diputado nacional libertario Javier Milei y lo vinculó con el ataque que sufrió Cristina Kirchner en la puerta de su departamento de Recoleta.

“¿Quiénes son los llamados libertarios? ¿Los que buscan la libertad o los que le ponen una pistola en la cabeza a CFK?”, se preguntó ante una pregunta del periodista Roberto Navarro en El Destape Radio.

Y desarrolló: “Yo no digo que Milei los haya mandado a hacer eso, no estoy diciendo semejante disparate, pero hay una relación ideológica muy cercana y él no puede hacerse el distraído”.

De acuerdo a la visión del jefe de Estado, el discurso que promueve el líder de la Libertad Avanza “prende” en algunos sectores y terminan protagonizando protestas violentas contra funcionarios e incluso el atentado contra la Vicepresidenta.

“Son los mismos que tiran antorchas prendidas a Casa de Gobierno, los mismos que perseguían a Ferraresi y lo insultaban por la calle, los mismos que produjeron desmanes en el acto de Massa...Es el discurso que él promueve cuando habla de la casta política. ¿Y qué es la casta política? Yo voy a seguir reivindicando la política como el único medio de modificación de la realidad”, agregó.

En varios tramos del extenso reportaje, Fernández definió a Mauricio Macri y a Milei como “el enemigo” de las próximas elecciones, en las que -dijo- debe primar la unidad del Frente de Todos para poder retener el poder.

En una larga enumeración sobre los dichos recientes de su adversario, el jefe de Estado remarcó que ahora el dirigente del PRO dice explícitamente que busca ”privatizar” las empresas públicas como Aerolíneas Argentinas (AA), la TV Pública y la Agencia Telám, entre otras, y que además intentará avanzar contra los “derechos sociales y sindicales de la Argentina”.

“Me impresiona mucho. Si la Argentina fue distinta en el mundo fue producto de esos derechos. Siempre fuimos una sociedad de avanzada, y esto pasó en materia educativa con los liberales Alberdi y Sarmiento, o la reforma universitaria del 1918 o la universidad gratuita del peronismo. ¿A qué Argentina nos quiere hacer volver? Allí trato de llamar la atención de todos los compañeros”, dijo.

Y continuó: “Macri es nuestro enemigo. Podemos tener diferencias mayores o menores, pero el enemigo es ese. Cuando nos dividimos, permitimos que gane Macri. Tenemos que prestarle mucha atención al discurso de Macri. Dice que está harto de los progres. ¿Quiénes son los progres? ¿Ser progre es reconocer derechos a las mujeres en materia laboral? ¿Es que todo género se sienta libre en sociedad? ¿Es seguir preservando los derechos de los que trabajan y cuidar a los sindicatos? ¿Es cuidar la educación pública como mejor mecanismo de asecnso social? ¿Es cuidar la salud pública porque garantiza que cualquier argentino o argentina tenga una cama que lo atienda? Si eso es ser progre, soy progre”, remató el mandatario.

La interna en el Frente de Todos

Alberto Fernández defendió las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) como esquema para resolver las candidaturas y anotó a Cristina Kirchner en la carrera, señalandolá como una “dirigente superlativa”. También se mostró dispuesto a bajarse de la competencia electoral si eso asegurara la victoria del Frente de Todos, al afirmar que “haría lo mismo” que la Vicepresidenta en 2019, si tuviera que dar un paso al costado del máximo cargo ejecutivo para preservar la unidad de la coalición.

“Yo haría lo mismo, me excluiría. Soy parte de un proyecto colectivo. Me tocó ser el soldado que se quedó solo con la artillería enemiga, he puesto todo mi esfuerzo y lo he hecho honestamente”, dijo el Presidente, aunque luego aclaró: “No hice ningún acuerdo con Cristina para gobernar un solo mandato”.

Al respecto, apuntó: “Hay miradas diferentes y algunos creen que es mejor que sea otro (el que continúe el proyecto). Lo entiendo y me parece bien, sólo digo que lo resolvamos adecuadamente, como dice la ley”. En concreto, el jefe de Estado pidió que “se genere un debate democrático interno, sin exclusiones, con respeto y que la gente vote”, al insistir que las PASO siempre “fueron un gran instrumento para que la gente diga ‘éste es el mejor candidato´”.

Instantes después, el mandatario retomó el concepto de señalar a Macri como el verdadero enemigo: “Mi primera preocupación en este momento es gobernar; la segunda es que no vuelvan los mercaderes de la derrota, los profetas del odio y el desánimo. No quiero que ellos se hagan cargo de la Argentina porque lo único que trajeron fue dolor”.

