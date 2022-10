Bono de ANSES: “No nos quieren inscribir porque no tenemos CBU”

Continúa la inscripción al Refuerzo alimentario para adultos sin ingresos en ANSES. En las oficinas de calle Talavera, en la zona de la Terminal de Ómnibus, solo se entregan 100 números para realizar dicho trámite.

Por Aries, Alfredo, una de las personas que aguardaba para poder inscribirse, cuestionó algunos de los requisitos que solicitan a quienes aspiran a acceder al bono. “No tengo nada, tengo un amigo que me prestó dónde vivir”, contó.

“Este es un beneficio para la gente que no tiene nada. Lo que pasa es que ahora están pidiendo CBU, ¿cómo vamos a tener nosotros?”, expresó con malestar.

Y agregó: “Eso está mal, hay gente que no nos quieren inscribir porque no tenemos CBU. Pero, escúchenme, estamos fuera del sistema, no tenemos nada. Y hay mucha gente que estuvo toda la noche y no llegó al número”.