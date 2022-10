Sergio Ramos arremetió contra Carlos Zapata

Durante la sesión de hoy el Senador Sergio Ramos arremetió contra los legisladores que no generan políticas para el interior mediante sus votos, entre ellos estuvo Carlos Zapata.

El legislador Provincial se refirió a los Barrios Populares y la ley que establece el acceso de los servicios para ellos, es así como cuestionó la abstención de votos tanto por parte de diputados como de Senadores a la hora de tocar temas del interior del país.

Es allí cuando arremetió contra el Diputado Carlos Zapata “cada vez que hay que tratar un tema de la provincia votan en función de sus lineamientos políticos”.

Por otra parte habló de los paros de transporte “Los porteños plantean qué cosa nos sirven y qué cosas no, no se habla de los verdaderos y fuertes motivos por los cuales la situación está así en el resto de las provincias, cada $100 que el Gobierno destina de subsidio para el transporte, $82 son para Capital Federal y $18 se distribuye en el resto del país, es por eso que allí tienen el boleto más barato”. “Necesitamos legisladores que se pongan la camiseta de nuestra provincia y no que voten según sus lineamientos políticos o cúpulas de poder” concluyó.