Necesidades

En el caso local, el tramo de Manifestaciones fue la oportunidad para que el diputado de una de las zonas productoras más relevantes como es el Departamento de Güemes, denuncie retenciones que afectan al Fondo Especial y resiente la evolución de esa economía regional. Germán Rallé, presidente del bloque oficialista más numeroso, dijo estar preocupado por el sector, que genera mucho empleo e invierte permanentemente para dar bienestar a la Provincia.

Treinta mil puestos de trabajo directo y muchos otros indirectos durante los tres meses de campaña, fueron razones más que suficientes para demandar -ante un escenario casi desierto en el que hacia el final de la sesión de este martes se había convertido el recinto de sesiones-que los legisladores nacionales realicen gestiones para corregir malas liquidaciones de los impuestos que se destinan al FET. El titular del Bloque Justicialista Sáenz Conducción recordó el pronunciamiento del Parlamento del Norte Grande en orden a que se entienda que no se trata solo del bolsillo del productor sino especialmente de los ingresos de los obreros del tabaco.

También la tensa reunión de la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados de la Nación fue un momento propicio para exponer la cuestión. Si bien no fue el motivo del encuentro, desde el oficialismo se pidió que se contemple la situación del Fondo Especial del Tabaco, que perdió este año casi 6 mil millones de pesos. El misionero Héctor Bárbaro, del Frente de Todos, advirtió que el propio Estado Nacional va a perder este año, por no recaudar, unos 80 mil millones de pesos debido a los amparos presentados para no pagar el impuesto mínimo interno. Para contextualizar su reclamo, el legislador nacional destacó que 23 mil familias de pequeños productores se dedican a su cultivo; buena parte de lo que se produce se exporta y la actividad representa 100 mil fuentes de trabajo en forma directa e indirecta, en todo el país.

Los diputados de las provincias productoras han presentado un proyecto para buscar alternativas tales como imponer impuestos internos a los habanos, “que son los que los ricos fuman”, dijo el legislador. Pronosticó que si no hay correcciones, al ritmo que se evade en la Argentina, el Fondo Especial va a desaparecer y con él lo hará la actividad tabacalera.

Este planteo se dio en el marco de la reunión convocada para tratar el proyecto de presupuesto 2023, que ha ingresado en el tramo de la discusión pormenorizada, en la que cada provincia o región, reclama lo suyo. Es el momento preciso porque el gobierno necesita contar con la autorización de gasto que impone la ley que lo determina, junto a los ingresos estimados.

Oficialismo y oposición han llegado a esta instancia pidiendo incrementos para los subsidios al transporte del interior, las universidades públicas y la Ley de Bosques Nativos. El costo de CAMMESA, la administradora de la energía que se distribuye para todo el país y la facultad que se otorga al Ejecutivo para alterar derechos de exportación en el proyecto que se analiza son otros de los puntos que generan fuerte debate. También se pretende que si el Gobierno Nacional, por efecto de la inflación, necesita ampliar las partidas solo podrá hacerlo girando un proyecto de ley al Congreso.

La situación es complicada porque hay posiciones que no se ceden y se sostienen no tanto por la pertenencia a un sector político sino por la necesidad de los distintos distritos.

Es que nadie quiere perder una elección.

Salta, 19 de octubre de 2022