Deudores alimentarios: “A todas las que nos toca sabemos lo que es pasar por esta situación”

“Me emocionó y mucho porque a todas las que nos toca sabemos lo que es pasar por esta situación”, dijo Córdoba quien es legisladora del departamento San Martín.

Señaló que es indignante para las mamás que “tienen que estar pidiendo, suplicando, rogando que nos pasen una cuota alimentaria”. Además, celebró que desde la Cámara de Diputados pueda “limitar a aquellos irresponsables que” que impiden a sus hijos a la alimentación y a una educación sana.

“Yo como madre soltera de tres hijos me costó y me cuesta, es imposible no emocionarse cuando uno habla de estos temas, porque a una mamá o a un papá que pasa por esta situación, no le importa si tiene que salir a vender un pan, limpiar una casa o hacer lo que sea, porque el único objetivo es llegar a fin de mes y que tus hijos no noten que no te alcancen, que no vean cómo lloras detrás de una puerta viendo cómo vas a hacer”, dijo Córdoba.