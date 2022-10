“La visita a Salta del María Eugenia Vidal dejó energías recargadas en Juntos por el Cambio”

Por Aries, el interventor del PRO en Salta, Martin Pugliese, dijo que la visita de Vidal a Salta dejó energías recargadas a los dirigentes y militantes de Juntos por el Cambio.

También se refirió a la actitud de la diputada nacional de Juntos por el Cambio al recorrer Salta: “Es una figura conocida a nivel nacional y podría dar lecciones doctorales pero tiene un virtud esencial de humildad para seguir aprendiendo”.

Detalló que Vidal recibió como común denominador el reclamo por la actual inflación y que la gente protesta que aunque se trabaje, “la plata no alcanza”. “Es un tema central que el próximo gobierno deberá afrontar”, dijo reforzando la idea de que no espera decisiones de gobierno actual que mejore las condiciones.

Con respecto a las próximas elecciones provinciales, dijo que se encuentran trabajando en el espacio en los nombres y que en los próximos dos meses se tendrá claridad sobre quiénes serán los elegidos. Además expresó que están expectantes a la confirmación de la fecha, que se estiman para marzo o abril de 2023.

También criticó el fracaso monumental del gobierno nacional actual: “es un papelón, va a dejar una enorme lección a la sociedad argentina sobre el populismo y la demagogia. Percibo que la gente está comprendido el panorama político social y que va a apostar a un gobierno serio” reflexionó.

Indicó que en el caso que no se realizaran las PASO en Salta, se deberá desplegar un “trabajo de consenso y generosidad” en Juntos por el Cambio “para que las disputas por la candidaturas no generen un quiebre en la coalición”. Finalmente aclaró que Felipe Biella no forma parte hoy de Juntos por el Cambio, pero que si hubiera una intención, se pondrían en construcción de un proyecto en común.