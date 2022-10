“Estoy preparado para conducir un Ejecutivo municipal”

El presidente del Concejo Deliberante, Darío Madile, habló en Día de Miércoles sobre la reforma de la carta orgánica municipal que vienen trabajando. Consideró que la reforma de la Constitución provincial sentó un precedente y dejó temas pendientes para modificar la carta orgánica, como el cambio en el tiempo de mandato de los ediles.

Destacó así la invitación a diferentes actores para participar de las reuniones de la comisión de reforma. “La idea es hacer una reforma de la carta orgánica municipal, abriendo la posibilidad de que todos puedan participar”, dijo remarcando que, incluso, está previsto invitar al gobernador Gustavo Sáenz.

Asimismo, resaltó que se busca aggiornar la carta orgánica, de 1988, a los tiempos actuales, con cuestiones de fondo y de forma a resolver, particularmente en materia de educación, salud y seguridad. “Creo que el municipio ha avanzado en temáticas que demanda la sociedad, pero no ha sido acompañado por la carta orgánica municipal”, analizó.

Madile remarcó que la intendenta Bettina Romero “fue la primera invitada” al recinto en este marco, pero no asistió. “Es una persona que conozco, pero elije una forma de trabajar con intermediarios”, continuó señalando que la relación de la Intendenta con el Concejo “no es directa, como hay otros intendentes que tenían un manejo directo”.

“Son estilos de conducción y de forma. Lo importante es que las relaciones institucionales estén fuertes”, subrayó el presidente del Concejo.

Por otro lado, reconoció sus intenciones de llegar a la intendencia, aunque no confirmó una candidatura para las próximas elecciones. “Sin duda que sí, no sé cuándo va a ser el momento propicio porque para eso me vengo preparando. Hace más de 16 años que vengo ocupando distintos cargos y aprendiendo. No sé si será para las próximas elecciones, uno tiene que ser candidato en lo que uno está dispuesto y puede dar”.

“Creo que en el Concejo Deliberante me quedan cosas para dar, pero también estoy preparado para conducir un Ejecutivo municipal", sostuvo Madile al tiempo que aseguró: “He nacido y moriré en el proyecto que conduce el actual gobernador. Uno tiene que estar por convicción y creyendo en un proyecto político, no por fines electorales”.