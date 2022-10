“El personalismo es la pérdida de entidad de los partidos políticos”

Néstor Sánchez, periodista y economista habló por Aries y señaló que se ha perdido la entidad de los partido políticos a causa de los personalismos “La gente vota un personaje, no vota una propuesta política” además sostuvo que la masiva oferta de candidatos que se postulan provoca un desconocimiento de los mismos “La gente no los conoce a todos, no saben quiénes son porque son demasiados los postulantes”.

También amplió acerca de la imprecisión de las encuestas sobre cada candidato: “Son tres instancias: el momento en que se hacen, lo que se analiza y lo que se publica”.

“Se pierden muchos datos en el medio y es por esto que es muy común que los resultados de las encuestas sean diferentes en comparación a los electorales.