Rattazzi sobre la economía argentina: "No somos Venezuela"

El empresario Cristiano Rattazzi hizo declaraciones a la prensa sobre la situación económica de Argentina, y expresó que el panorama actual no se puede comparar al de países como Venezuela, ya que “tenemos fuerzas para resistir el caos”, aseguró.



En ese sentido, puso paños fríos a los cuestionamientos al Gobierno por el rumbo económico, en medio del golpe de la inflación y la suba de precios. “La integración de todas maneras va a volver. No es que la Argentina vaya a vivir siempre en caos. No somos Venezuela. Tenemos ciertas fuerzas para resistir al caos”, advirtió Rattazzi este domingo.

Las declaraciones del empresario automotriz apuntaron al “caos” que hoy atraviesa la economía. Así remarcó que si bien en Argentina “tenemos potencial si dejamos que todo funcione como tiene que ser”, aunque “no es común que eso ocurra”, aclaró.

“Hasta las próximas elecciones, lo único que vamos a ver son problemas. No creo que de golpe el país se tranquilice, trabaje y haga las cosas bien”, expresó en su análisis, durante una entrevista con el canal LN+.

En ese sentido, Cristiano Rattazzi se mostró expectante ante los cambios en el tablero político y económico argentino, de cara a las elecciones 2023. Por un lado, admitió sentirse “esperanzado” ante la posibilidad del recambio, y aclaró que “las elecciones pueden ayudar a que aparezca un poco más de seriedad en el día a día”, agregó.

Destacó que “es fundamental que la gente vote bien” para “dejar atrás el caos y el desorden”, manifestó. Para el empresario, remarcó, “la Argentina se ha vuelto últimamente un centro de conflictividad general total”.

Por último, expresó su “desilusión” por la presidencia de Alberto Fernández, a tres años de haber comenzado. “No es la persona que alguna vez conocí”, consideró Rattazzi, al mismo tiempo que reiteró sus cuestionamientos al Gobierno por la gestión de la economía: “Hay que decirle basta a la inflación, los impuestos distorsivos, el desorden total y que las calles se tomen por diversión”, concluyó.

Con información de Ámbito y LN+