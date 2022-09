Para Leavy, la Ley de Humedales avanza contra potestades provinciales

El senador nacional Sergio Leavy cuestionó en El Acople el proyecto de la Ley de Humedales asegurando que avanza sobre la potestad de las Provincias en el manejo de sus recursos.

“Hay regiones del país que lo ven con agrado, los legisladores de Corrientes están en contra”, indicó Leavy para quien la propuesta “empieza a frenar todas las actividades comerciales”.

Otro de quienes se oponen, dijo, es el gobernador de San Juan, Sergio Uñac, quien le remarcó: “Si hay alguien que sabe cuidar bien el agua, somos los sanjuaninos”. Cabe señalar que, con el antecedente del derrame de cianuro de la Barrick Gold, es una de las provincias cuya población sostiene, de forma persistente, una férrea oposición a la actividad minera y en defensa del agua.

“Creo que más es una potestad provincial que de la Nación. Creo que en el Senado va a tener mucho inconveniente para que pase. Yo no estoy de acuerdo, personalmente. Tendría que verlo bien, me tendrían que convencer de qué le conviene al país y que le convenga a los salteños. No tan solo por la minería, sino por todo”, concluyó el Senador.