La diputada Isabel De Vita dijo que el autismo se puede “prevenir” y causó indignación

Durante la última sesión ordinaria en la que se trató el proyecto de la “Hora Silenciosa” De Vita se refirió al Trastorno de Espectro Autista como algo que se puede “prevenir”. Al respecto planteó “Yo quería insistir en lo que es la prevención y decirles también a los padres de que debemos trabajar en el abordaje interdisciplinario de la prevención para que haya menos niños y niñas autistas", dijo la legisladora y esto le valió de críticas.

Ada Sánchez de Familia TEA expresó que no es la primera vez que se escuchan este tipo de comentarios y aclaro que el autismo no es una “incapacidad” y no se puede prevenir.